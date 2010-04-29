Белорусский портрет Шопена.

Весь мир в этом году отмечает двухсотлетие со дня рождения одного из величайших гениев классической музыки — Фредерика Шопена.

Гейне называл его «Рафаэлем фортепиано». «Музыкальный гений», «непревзойденные способности», «поэт рояля» — этот польский музыкант, композитор поднял фортепианную музыку на невиданную до этого высоту, создал ряд новых музыкальных жанров, превратил салонные, городские, народные песни, романсы, танцы в совершенные, прекрасные образцы высокой музыки.

Денис Кожухин, лауреат международных конкурсов:

К счастью, Шопен везде! Исполняется, звучит. Я очень рад, что тоже в этом учавствую. Это еще один цветок в венок великого композитора.

Концерт Государственного камерного оркестра Республики Беларусь под управлением Евгения Бушкова стал еще одним подарком поклонникам этого композитора. Открылся он премьерой пьесы белорусского композитора Ларисы Симакович «Среди зимы — портрет Шопена». Сложная жанрово-стилевая форма, современность звучания оркестра, фортепианные цитаты Шопена и архаичный колорит клавесина создают очень эмоциональный, тонкий, экспрессивный музыкально-художественный образ.

Также прозвучал «Концерт № 2 фа-минор для фортепиано с оркестром». Партии рояля и клавесина исполнил молодой, но уже хорошо известный пианист Денис Кожухин.

Евгений Бушков, заслуженный артист России:

Он выдающий пианист и музыкант, я очень рад, что Денис оказался свободен в эту дату и принял приглашение.

Шопен и Беларусь — связь между ними прямая и тесная. Шопен был сторонником восстания Тадэуша Костюшко, в Париже дружил с Адамом Мицкевичем, входил в круг общения Наполеона Орды, Игната Домейко и многих других знаменитых белорусов. Его музыка открыла миру тонкую, глубокую и изящную мелодику славянских напевов и танцев, сохранив их атмосферу, живость, напевность и органичность, придала им виртуозность, аристократизм и изящество.

Легкие, романтичные, наполненные грации и особого света, его произведения не превратились в салонные «безделушки», они смогли подняться до высот подлинного трагизма и объять глубины философской мысли. Недаром Роберт Шуман сказал о музыке Фредерика Шопена: «Это пушки, прикрытые цветами».