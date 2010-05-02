Анна Хитрик («Детидетей»): У нас из Хитриков остались только девчонки. Вымираем потихоньку

Концерт группы «Детидетей» на «Звездном ринге» СТВ.

Год рождения группы «Детидетей» - 2006. Родители группы – артисты театра имени Янки Купалы. На фестивале «Рок-коронация-2008» коллектив стал открытием года. На сегодняшний день дискография насчитывает два альбома. Музыка группы - полуакустическое театрализованное представление для близких и далеких знакомых.

Дмитрий Врангель:

Что может заставить вас перестать заниматься музыкой?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Если честно мы никогда об этом не думали. Надеюсь, никто и никогда нас не заставит.

Зритель из зала:

Ваши песни нравятся больше детям или взрослым?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Мы надеемся, что всем.

Зритель из зала:

Круг почитателей вашей музыки не слишком широк. Это вас не беспокоит или напрягает?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Я не знаю, не очень ли он широк. Для Минска я думаю, что он широк. Мы очень удачно ездим в Москву. У нас собираются полные залы. У нас был полный аншлаг в Гродно. На третьей песне зрители встали и больше не садились.

Зритель из зала:

Артиста каждый может обидеть. А чем на ваш взгляд?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Например, на концерте или на спектакле очень обидно, когда ты понимаешь, что люди пришли в зал просто погреться зимой. Когда звонит телефон, ты понимаешь, что человек не был готов к этому спектаклю, он не отключил его. Ему наплевать, что ты не кино и не кинолента, которую можно перемотать, что ты тратишь свои эмоции, рыдаешь перед ним, падаешь на колени, умираешь. Это очень обидно и долго не забывается.

Зритель из зала:

Что есть такого в вашем музыкальном творчестве, чего вы не можете выразить на театральных подмостках?

Анна Хитрик («Детидетей»):

В театре мы можем испытывать очень схожие эмоции с какими-то нашими песнями. Но в театре кто-то написал пьесу, кто-то перевел пьесу, кто-то видит ее по-своему, кто-то говорит, как тебе играть. Поэтому все, что мы поем, мы не можем выразить в театре. Это все наше - живое и настоящее.

Дмитрий Врангель:

Все говорят, что у нас много музыкантов. Так назовите хотя бы одну группу?

Анна Хитрик («Детидетей»):

«Фляус и Кляйн», «Босое солнце» - абсолютно не похожие ни на кого ребята.

Дмитрий Врангель:

Кого бы вы заменили на белорусской эстраде? Кого бы вы убрали?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Мы бы не убирали, а поспорили бы, с удовольствием побеседовали со многими, кого мы не понимаем.

Зритель из зала:

Какими бы вы хотели видеть ваших детей через 20 лет?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Мы хотим их видеть. Это самое главное. И, наверное, здоровыми.

Зритель из зала:

У вас фамилия Хитрик. Она говорящая? Вы хитрая вообще в жизни?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Я думаю, что дело не в хитрости. Мне безумно нравится моя фамилия. Мне даже нравится не столько, что она моя, сколько моего отца, как память и продолжение. У нас из Хитриков остались только девчонки. Вымираем потихоньку.

Зритель из зала:

Актер может вызвать любую эмоцию, а вы могли бы заплакать перед всеми сейчас?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Нет, потому что я не играю сейчас в спектакле. Я сейчас счастлива, я очень рада вас всех видеть, зачем плакать?

Зритель из зала:

А от радости заплакать можно?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Можно, но я не настолько сейчас рада, чтобы плакать.

Нина Богданова:

Какая самая необыкновенная роль была сыграна вами в театре?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Роль Коли Лебедушкина в пьесе «Мотылек» Гладилина в Театре юного зрителя постановки Николая Пинигина. Эта роль, к сожалению, не имеет продолжения, я не играю ее, потому как мой очень хороший партнер, Толя Жук, ушел из жизни. Но это незабываемая роль, незабываемое партнерство, незабываемый спектакль. Очень жаль, если кто-то его не посмотрел и очень жаль, что я не увидела его со стороны.

Нина Богданова:

Чем зацепила вас эта роль?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Там речь идет об очень важных для меня вещах: о душе, о любви, о счастье, о силе маленького человека, о силе большой грязи. Этим она меня и зацепила.

Нина Богданова:

А когда вы поете, вы используете актерские моменты? Вы играете или вы все-таки настоящая, какая есть?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Я не стараюсь что-либо из себя выжимать. Я получаю удовольствие. Я такая, какая я есть.

Зритель из зала:

Если бы перед вами поставили жесткий выбор театр или группа «Детидетей», что бы вы выбрали?

Анна Хитрик («Детидетей»):

Не поставят. Не любим мы думать «если бы». Вдруг завтра я проснусь в ужасном настроении и скажу, что я не хочу больше петь. То же самое может произойти и с театром.

Фото с сайта группы

Автор: Валентин Хасеневич (Verkeus)