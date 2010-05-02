Макс Лоренс: В Беларуси я один занимаюсь R’n’B

Концерт Макса Лоренса на «Звездном ринге» СТВ

Настоящее имя Максим Сапатьков, признанный лидер белорусской R’n’B музыки. В 2003 году стал победителем в конкурсной программе фестиваля «Славянский базар». Песня Лоренса «Лебединая» вошла в саундтрек к фильму «Бой с тенью». Участник юрмальского фестиваля «Новая Волна-2009». В 2008 году выпустил дебютный альбом «Танцы под луной».

Нина Богданова:

Не ощущаешь ли ты, что твоя музыка не настолько популярна в Беларуси, как хотелось бы?

Макс Лоренс:

Ощущаю.

Зритель из зала:

Что представляет собой белорусская R’n’B’ сцена, если таковая есть?

Макс Лоренс:

В Беларуси больше рэперов, чем R’n’B исполнителей. Это талантливые ребята, они сами пишут музыку. Поэтому рэп-движение у нас пока доминирует над R’N’B движением. Наверное, в Беларуси я вижу себя одного в R’N’B.

Зритель из зала:

Серега утверждал, что он закончил с рэп-карьерой, а когда ожидать вашего ухода со сцены?

Макс Лоренс:

Вы знаете, Кобзон тоже заканчивал 10 лет назад, но концерты у него продолжаются.

Нина Богданова:

За что ты не любишь Москву, что тебя в ней раздражает, и за что ты очень любишь Беларусь?

Макс Лоренс:

Москва – холодный город, чужой город. Сразу говорю, это город для сильных, там, для того чтобы выжить, нужно постоянно принимать какие-то образы, быть дипломатичным. А Беларусь я люблю за то, что это мой дом родной. Меня после гастролей всегда сюда тянет. Меня Беларусь заряжает спокойствием и отдыхом.

Дмитрий Врангель:

Хит «Схожу с ума» для вас кто написал?

Макс Лоренс:

Эту песню я сам написал.

Нина Богданова:

Серега к ней имеет какое-нибудь отношение?

Макс Лоренс:

Он делал какие-то корректировки по некоторым словам, но в основном я написал ее сам.

Зритель из зала:

Какие бы успехи у вас ни были, многие Лоренса сравнивают с тенью Сереги. Вам не обидно?

Макс Лоренс:

Я не чувствую себя в тени Сереги, это может так людям кажется. У нас очень давний сплоченный творческий союз, который до сегодняшнего момента помогает писать новые песни, рождать новые идеи.

Зритель из зала:

Откуда появился псевдоним Лоренс? И почему вы так не любите свою фамилию, раз вы его взяли?

Макс Лоренс:

Я люблю свою фамилию. У меня в паспорте так и осталась фамилия Сапатьков. Просто я еще люблю свою маму. И я взял этот псевдоним, как производное от ее девичьей фамилии.

Зритель из зала:

Все эти R’n’B и рэп-исполнители кажутся одним инкубатором. Не хочется стать индивидуальнее?

Макс Лоренс:

Лично мне хочется. Сам стиль R’n’B люди не так поняли, когда он пришел в нашу страну. Но меня это не останавливает, потому что я могу работать не только в стиле R’n’B.

Дмитрий Врангель:

А вы могли бы сейчас исполнить что-нибудь в несвойственной вам манере?

Макс Лоренс:

Могу романсы спеть (поет – ред.).

Зритель из зала:

Серега – жесткий продюсер? Вы всегда выполняете все его просьбы или можете поспорить?

Макс Лоренс:

В творчестве всегда есть спор. В споре рождается истина, и ты приходишь к какому-то общему знаменателю, который устраивает и тебя и твоего продюсера. Так мы с ним и работаем.

Зритель из зала:

Я поклонница вашего творчества, но также я люблю классическую музыку. Вот вы не могли бы исполнить арию?

Макс Лоренс:

Я не пытался найти себя в этом. Мама меня заставляла заниматься классикой, но я прогуливал частные уроки и всегда прятался на чердаке с гитарой. Поэтому с арией у меня не пошло.

Нина Богданова:

Ты конкурсный певец?

Макс Лоренс:

Я думаю, что время конкурсов для меня потихоньку уходит. Во-первых, я по-другому стал относиться к музыке. Во-вторых, я сейчас соревнуюсь сам с собой. Я не хочу соревноваться ни с кем.

Нина Богданова:

Тем не менее, какой певец не мечтает о Евровидении? У тебя были мысли представить Беларусь на Евровидении?

Макс Лоренс:

Я очень люблю свою страну, но это очень сложная задача. Я видел, как все конкурсанты были измотаны. Конкурс не должен так изматывать исполнителя. Нужна очень большая команда, которая будет за него все делать: заниматься костюмами, репертуаром, подбором песен, чтобы он знал только свое действие на сцене. Я считаю, что эта задача всей страны, вся страна должна помогать одному человеку, который сможет потом помочь ей выйти на первое место.

Нина Богданова:

А если вся страна предложит сделать это тебе, ты согласишься?

Макс Лоренс:

Я подумаю.

Зритель из зала:

Где вы больше известны? В Беларуси или за ее пределами?

Макс Лоренс:

В Беларуси я не работал последнее время. Чаще были гастроли с Серегой, поэтому поклонников больше за пределами Беларуси.