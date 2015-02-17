Леди Гага выходит замуж за актера Тейлора Кинни

Новости США. В День святого Валентина 28-летняя Леди Гага получила предложение руки и сердца от своего 33-летнего возлюбленного Тейлора Кинни.

Пока репортеры светской хроники гадают, каким будет свадебное платье одной из самых эксцентричных невест мира, Гага выкладывает в социальные сети фотографии обручального кольца.

Стоимость украшения предположительно составляет полмиллиона долларов.

Шари Фабрикант, ювелир (в интервью изданию Hollywood Life):

Это платиновое обручальное кольцо с бриллиантом в форме сердца весом коло 8 карат очень высокого качества. Если камень цвета E (голубовато-белый по шкале оценки цвета) и чистоты VS1(с очень мелкими, едва заметными вкраплениями), то стоит он примерно 500 тысяч долларов. Это особенный камень, поскольку придать такому большому камню форму сердца довольно сложно. Для кольца это уникальное изделие.

В своем Instagram Леди Гага написала, что «Тейлор подарил свое сердце на День святого Валентина» и что она сказала «да».

Леди Гага и Тейлор Кинни, известный по сериалу «Дневники вампира», встречаются более 3 лет. Они познакомились на съемках клипа You And I (смотрите видео).

Пресса неоднократно женила эту пару. Но слухи всегда оказывались не больше, чем слухами.

Впрочем, Леди Гага в интервью неоднократно повторяла, что готова к замужеству и Кинни идеальный молодой человек.

Леди Гага, певица:

Он моя родственная душа: такой же чудак, как я. Он правда очень странный, и мы дополняем в этом друг друга.