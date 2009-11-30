Валерий Сюткин: Когда мужчина говорит о женщинах, значит, он говорит о себе

Концерт Валерия Сюткина на «Звездном ринге» СТВ.

Валерий Сюткин - заслуженный артичт России, популярность приобрел в ансамбле «Браво», в натоящее время выступает с собственным коллективом «Сюткин Б». В его репертуаре музыка самых разных жанров. Валерий - автор музыки и текство многих шлягеров.

Зритель из зала:

Ваши композиции часто раскрашены ностальгическим оттенком. Это такое состояние души — находиться больше в прошлом, нежели в настоящем или будущем?

Валерий Сюткин:

Прошлое — это великолепная возможность посмотреть, что ты делал неправильно, это любой опыт, положительный и отрицательный, который дает самое главное: ты постоянно анализируешь, что ты делаешь не так, поэтому постоянно двигаешься в правильном направлении. Я приветствую любой опыт.

Зритель из зала:

Вы по-прежнему считаете уход из «Браво» правильным шагом или все-таки сомневаетесь в таком решении?

Валерий Сюткин:

Сомнений никаких нет. Я вообще очень не люблю вопросы, что бы было, кем бы вы были, если бы не это и не то. Какой смысл об этом задумываться? Есть один великолепный афоризм, который принадлежал Уинстону Черчилю и который любил повторять Джон Ленон: «Жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы строим планы». Наверняка, мы могли бы еще выдать как минимум 2 великолепных альбома. Группа «Браво» с удовольствием собирается в полном составе раз в 5 лет, иногда чаще, хотя мы очень разные люди и нам было отведено определенное количество времени.

Зритель из зала:

Вы до сих пор представляетесь нам юношей-стилягой. Не надоел ли вам этот образ?

Валерий Сюткин:

Девушки, за которыми я ухаживал когда-то, стали потихоньку умирать. Человек поддерживает свою форму, как умеет. Я умею поддерживать ее позитивным отношением к жизни. Продолжаю борьбу за звание «дэнди».Разница между «стилягой» и «дэнди» колоссальна: стиляга любой ценой пытается привлечь к себе внимание, он носит узкие брюки я этого не делаю. Дэнди не безразлично, как ты выглядишь в глазах окружающих. Но это не главное, главное — когда ты можешь все это посвятить какой-нибудь одной любимой женщине. Я так акцентирую, «одной», потому что когда мужчина говорит о женщинах, значит, он говорит о себе.

Зритель из зала:

А вы ценитель женщин?!

Валерий Сюткин:

Нет, я ценитель одной женщины.

Зритель из зала:

Вы знакомы с Жанной Агузаровой. У нее действительно много тараканов в голове или это всего лишь игра?

Валерий Сюткин:

То время, которое я с ней провел, в основном коллегиальное — это совместные гастроли. При слове «гонорар» она выглядит совершенно здравомыслящим человеком. Когда вы задаете ей простой человеческий вопрос, она может говорить с вами так, как ей это удобно. Она уже давно выбрала такую форму общения с миром. На мой взгляд, это манипуляция. У нас прекрасные рабочие отношения. Но на вопрос, не поручились бы Вы за Жанну, что она приедет к нам в Минск, я бы сказал: Обратитесь к другим людям, у которых нет пушечного ранения в голову.

Зритель из зала:

Очень бы хотелось узнать у вас, смотрели ли вы фильм «Стиляги» и как вы его оцениваете?

Валерий Сюткин:

Это музыкальная красивая сказка, которая снята действительно актуально. А как человек практичный, скажу вам, что после выхода «Стиляг» в эфир мы с моими боевыми коллегами «Сюткин бэнд» озвучили, как минимум, с десяток вечеринок. Фильм мне понравился. Я несу ответственность за то, что подарил Леониду Ярмольнику права на использование в этом фильме песни «Я – то, что надо», поэтому, как незаинтересованное лицо, могу сказать честно: фильм не безнадежен.

Зритель из зала:

Все говорят, что рок-н-ролл - это не формат.

Валерий Сюткин:

Я предан рок-н-роллу. Песни, которые мы исполняем, все-таки для того, чтобы люди развлекались, а не для того, чтобы выносили какую-то глубокую философскую составляющую после концертов. Меня настораживают артисты, которые говорят, что после их концертов люди выходят из зала другие. Я иронично к этому отношусь. Наш стиль это танцы для небедствующей интеллигенции.

Зритель из зала:

Работа в ансамбле «Зодчие» была ошибкой или временным пристанищем?

Валерий Сюткин:

Советское время не давало особого выбора. Я начал профессиональную деятельность в 82-м, будучи музыкантом, не имеющим специального образования. В «Зодчие» был приглашен благодаря артисту по фамилии Лоза. В тюменской филармонии было удобно работать – даешь 100 концертов за месяц и потом полгода свободен. И мы стали играть под прикрытием этого советского названия «Зодчие». Это продлилось 5 лет. Мне не нравилось все, что там было, но тоже какая-то школа была. Мы научились к жизни относиться с юмором, и это тоже неплохо.

Зритель из зала:

Вы пушистый, добрый, позитивный. Но ведь не бывает такого в жизни. Вы со всеми знакомы, со всеми дружите. Но ведь с кем-то вы в ссоре должны быть?

Валерий Сюткин:

Я со всеми в приятельских отношениях. А люди, с которыми я в ссоре, не понимают, что я с ними в ссоре. Просто они меня подводят, и мы перестаем плотно общаться с ними. Мы можем встретиться, пожать друг другу руки, но мы уже не проводим вместе много времени. А зачем мне тратить время на какие-то эмоции?

Зритель из зала:

То есть вы такой, какой есть на самом деле?

Валерий Сюткин:

Я не лишен коммуникабельности. Я умею выживать в этом мире. Мы нигде не работаем и ни от кого не зависим. Я индивидуальный предприниматель и очень забочусь о том, чтобы мои ребята были в порядке. И работаем мы столько, сколько хотим.

Зритель из зала:

Есть такое шоу «Ты – Суперстар». Вас туда приглашали? Вы, по-моему, не участвовали. Почему?

Валерий Сюткин:

Знаете, что напоминает это шоу? Винтик в машине, в которой тебя используют так, как хотят. На «Суперстар» это явно видно: прыгните через обруч, спойте песню, станцуйте в коротких штанишках. Я не очень это люблю. Я выхожу в скромном костюмчике, играю тихо рок-н-ролл и иронично ухожу в свой угол. Мне очень понравилось выражение Тома Вэйса: «Интеллигентный человек – это человек, который умеет играть на аккордеоне, но никогда этого не делает». У меня примерно такое же отношение к жизни.