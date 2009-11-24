Группа «Unia»: Любовные истории в группе мешают работе

Концерт группы «Unia» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Unia» была создана в 2006 году, самыми заметными событиями в жизни группы были выступления на нескольких фестивалях. Играют фольк-рок. В 2008 году записали дебютный альбом.

Зритель из зала:

Вы на музыкальных конкурсах в основном занимаете третьи места. Но в «Звездном ринге» нет бронзы. Что вы собираетесь сегодня здесь делать?

Группа «Unia»:

Как что? Конечно же, забирать золото!

Зритель из зала:

Наверное, банальный вопрос, но он интересен многим. Почему называетесь «Unia»?

Группа «Unia»:

Здесь все довольно ясно и логично. Это все от латыни. Наше творчество объединяет настолько обширное количество стилей, что иного слова к этому не подберешь. В первую очередь – это объединение разного, нового, интересного.

Зритель из зала:

Иногда на «Звездном ринге» музыкантов просят исполнить чужую песню на заказ. Вам слабо исполнить, например, «Молодость моя, Белоруссия»?

Группа «Unia»:

Знаете, это не совсем наш «фасон», это не самый лучший вариант для нашего исполнения. Однако, все, что касается народного и белорусского, наши замечательные вокалистки с удовольствием могут сделать. *

Зритель из зала:

Почему так часто меняется состав вашей группы?

Группа «Unia»:

На наш взгляд, это не так. Состав у нас устоялся, угомонился и в ближайшее время мы никого менять не собираемся.

Зритель из зала:

Насколько я знаю, уже где-то пять человек сменилось.

Группа «Unia»:

Просто нас очень много. Нас не трое и не четверо. У всех разные характеры и темпераменты. Поэтому мы вот так выбираем, подбираем, что бы нам вместе было уютно. Такой у нас творческий поиск.

Зритель из зала:

Что вы хотите сказать своим слушателям в своих песнях?

Группа «Unia»:

Наша первоначальная и главная идея – донести в сердца и разумы людей народную белорусскую песню, которой есть место уже многие столетия, и о чем многие забывают. Мы через посыл новых аранжировок пытаемся показать, что наша белорусская не хуже, чем какая-нибудь западная современная музыкальная тенденция. Именно это – наша первая цель.

Зритель из зала:

Если реально смотреть на жизнь, как вы думаете, вы добьетесь чего-то грандиозного на музыкальной ниве Беларуси? Или же вы все-таки рассчитываете на божественную милость?

Группа «Unia»:

Рассчитываем только на себя. И каждый из нас искренне верит, что если чего-то желать, то этого обязательно добьешься. И думаю, тут дело в наших руках.

Зритель из зала:

Как вы снимаете мандраж перед выступлением и стресс после него?

Группа «Unia»:

А у нас его толком-то и нет. Нас ничего не мандражирует и не колотит, когда идет контакт с публикой, все искренне, так что снимать нечего.

Зритель из зала:

Известно, что «Песняры», «Kriwi», «Палац» ездили в белорусскую глубинку с этнографическими экспедициям для пополнения своего творчества. Практикуете ли вы подобное? И что вам это дает?

Группа «Unia»:

Пока не вставало острой необходимости, чтобы за чем-то новым куда-то ехать. Пока хватает того, что уже собрано другими – экспедиторами, археологами и прочими собирателями фольклора. Спасибо им большое за это.

Зритель из зала:

Каких вы вершин уже достигли и чего вы хотите еще достичь?

Группа «Unia»:

Мы считаем, что нет предела совершенству. Достигли мы того, что имеем возможность с вами общаться, искренне играть свою музыку для вас, отвечать на ваши вопросы. Мы принимаем участие в фестивалях, даем концерты. Но если мы имеем возможность вот так поговорить с молодежью на «Столичном телеканале», я думаю, это уже довольно большой прорыв. Ну а что касается будущего, то пределов нет.

Зритель из зала:

Предположим, что вам предложили заменить собой всех участников ансамбля «Верасы». Согласились бы?

Группа «Unia»:

Наверное, нет. Нам и в «Unii» хорошо. Каждый коллектив по-своему уникален. Ну как мы будем заменять ребят, которые делают профессионально свое дело? Зачем?

Зритель из зала:

Вам не кажется, что в нашей стране уже наблюдается перебор с фолк-исполнителями? Уже начинаешь среди них теряться так же, как среди поп-исполнителей.

Группа «Unia»:

То, что вы сейчас слушали, и будете слушать – такого, по-моему, у нас еще не делали. А по-поводу «потеряться», или «найтись», я думаю, каждый воспринимает по-своему, где много, а где мало. На наш взгляд, еще очень большая и открытая ниша для фолк-музыки. Мы это продолжаем и будем продолжать далее. Ну а если вам кажется, что фолк-исполнителей настолько много, думаю, вы просто мало знакомы с нашим творчеством

Зритель из зала:

Есть ли у вас музыкальное образование? И поможет ли оно, если есть, в современном шоу-бизнесе?

Группа «Unia»:

Я думаю, что без музыкального образования, как и в любом деле, никуда. В нашей группе большинство людей получают высшее музыкальное образование. Современному музыканту необходимо быть образованным, чтобы ориентироваться в мире музыки.

Зритель из зала:

А сколько вы на сцене?

Группа «Unia»:

Думаю, минут 40… А вообще, года с 2007. Тогда у нас был первый серьезный фестиваль в Польше, на котором мы заняли престижное место.

Зритель из зала:

То есть вам два года? Я считаю, что для двух лет – это хорошее начало. Спасибо.

Зритель из зала:

Я, как и большинство, о вас узнала сегодня впервые. Вас не смущает соперничество с такой известной группой, как «Верасы»?

Группа «Unia»:

Нет, ни в коем случае. Для нас это хороший стимул и хорошая возможность показать себя для нового зрителя, для нового слушателя. И думаю, это ни чуть не хуже для наших оппонентов, показать, что они готовы к резким выпадам, вопросам, к противостояниям. Я думаю, что это хорошо для обоих коллективов.

Зритель из зала:

Какие вы выводы сделали после выхода вашего дебютного альбома?

Группа «Unia»:

То, что надо писать следующий. То, что надо работать, работать и еще раз работать.

Александра Гайдук:

Честно признаюсь, я впервые вижу вас на сцене. По-моему, нельзя заниматься какой-то такой неправильной критикой. Надо отдать вам должное. Вы ребята молодцы. И что бы кто ни говорил, никого не слушайте. Самое главное, что у вас есть, чего не хватает очень многим группам, начинающим, заканчивающим – органичности. Вы, нашли какую-то свою нишу, у вас это клёво получается. Вы искренни и естественны в том, что вы делаете. Поэтому, у вас впереди еще очень много побед. Так держать! Вы просто молодцы! Я хочу вам сделать комплимент.

Группа «Unia»:

Спасибо большое. Спасибо за авторитетное мнение. А мы вас впервые видим не на сцене.

Зритель из зала:

Девчонки, обижают вас ребята иногда? Только честно, пускай для них это будет укором, если да.

Группа «Unia»:

Вообще мы живем очень дружно, не смотря на то, что нас действительно немало, и ужиться в таком большом коллективе разным людям довольно таки сложно. Но у нас все проходит мирно, мы живем в согласии, с уважением и с любовью относимся друг к другу.

Зритель из зала:

Ребята вопрос к вам. Если девчонки влюбляются, они меньше думают о работе, о долге перед группой, в плане музыкального творчества. Бывает ли такое, что вы их корите за это?

Группа «Unia»:

Наоборот, хотим снять шляпу перед нашими девчонками, которые всегда, вне зависимости от их личного настроения, очень серьезно и деловито относятся к процессу.

Зритель из зала:

Вопрос на тему. Многие коллективы распадались, когда в составе была хотя бы одна бэк-вокалистка. У вас их сразу две.

Группа «Unia»:

Вы знаете, это не бэк-вокалистки, это вокалистки в первую очередь.

Зритель из зала:

Пусть даже солистки, но все же.

Группа «Unia»:

Нет, они никоим образом не мешают коллективу развиваться, а даже наоборот.

Зритель из зала:

В коллективе любовных историй нет?

Группа «Unia»:

Нет, и не будет. Это мешает работе.