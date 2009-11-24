У «Верасов» натянутые улыбки, а положение тела, словно они умирают?

В 2007 году Василий Раинчик решил возродить легендарный советский бренд и создал проет «Верасы», в который вошли четверо молодых исполнителей. Несмотря на то, что нынешнюю группу связывает с культовым ВИА только навания и старые песни, они верят, что могут дать новую жизнь легендарному названию.
Зритель из зала:
Как на вас влияет популярность первого состава «Верасов»? Отразилось это на вас или нет?
Группа «Верасы»:
Естественно. Знаете, куда мы только не приезжаем, везде знают группу «Верасы», везде слышали их замечательные песни, и они каждому близки. Поэтому нас принимают хорошо, и это благотворно на нас влияет.
Зритель из зала:
Песню «Музыка для всех», которую вы исполнили, насколько я знаю, поет Александр Тиханович и Ядвига Поплавская. Как вы ее между собой делите?
Группа «Верасы»:
Эту песню, в первую очередь, поют «Верасы».
Зритель из зала:
Но эту песню исполнили до вас, а вы эту песню перепели сейчас, как вы делите успех между собой?
Группа «Верасы»:
Автор этой песни Василий Петрович Раинчик, а мы - его «дети» и исполняем эту песню.
Зритель из зала:
Кого вы считаете своим кумиром, идолом, на которого вы хотите равняться? К чему вы стремитесь?
Группа «Верасы»:
Как таковых идолов и кумиров у нас нет.
Зритель из зала:
А кто больше нравиться по вокалу и музыке?
Группа «Верасы»:
Я очень люблю современные FM-радиостанции, слушаю их круглосуточно. Так что слушаю модную музыку и на ней учусь.
Зритель из зала:
А у девушек?
Группа «Верасы»:
Это и Лара Фабиан, и Мэрайя Кэрри, и Уитни Хьюстон. Мы любим хорошую музыку.
Зритель из зала:
Как вы попали на сцену? Был какой-то всебелорусский кастинг? По каким параметрам вас отбирали?
Группа «Верасы»:
По вокальным.
Зритель из зала:
И только?
Группа «Верасы»:
Артист – это совокупность не только вокальных данных, но и внешних. Потому что человеку приятно с телеэкрана, со сцены видеть красивых людей.
Зритель из зала:
Согласен. Но было ли какое-нибудь объявление в прессе, на телевидении, о том, что объявляется кастинг, или как-то по-другому все проходило?
Группа «Верасы»:
Василий Петрович Раинчик объявил кастинг. Позвал тех людей, которых хотел послушать. Послушал. Естественно, мы не просто так пришли, мы прошли тяжелый кастинг и тяжелую подготовку, чтобы выходить для вас на сцену.
Зритель из зала:
Вам не кажется, что вы немного переигрываете с улыбками?
Группа «Верасы»:
Нет, не кажется. Я очень искренний.
Зритель из зала:
Вышли на сцену красивые девушки, симпатичные парни, неплохо поют, а шоу нет. Вот я сижу, смотрю, и спать хочется.
Группа «Верасы»:
Простите, а вы хотите, чтобы мы здесь устроили какие-то танцы?
Зритель из зала:
А почему бы и нет!?
Группа «Верасы»:
У нас лирические песни. Мы доносим, в первую очередь, смысл песни.
Зритель из зала:
У вас только на лицах натянутые улыбки, а положение тела, как будто вы умираете, или как будто вам надоело уже все!
Группа «Верасы»:
Приходите, пожалуйста, к нам на концерт и вы увидите не только медленные песни, но и быстрые, где мы двигаемся, где у нас постановки есть.
Зритель из зала:
Вы всегда на своих концертах и выступлениях стоите именно в таком порядке? Это какая-то расстановка? Почему именно так?
Группа «Верасы»:
У каждого из нас своя партия в песне, как вы заметили, у нас многоголосные песни. Поэтому, мы стоим как удобно.
Зритель из зала:
А если вас поменять местами, вы не споете как сейчас, что ли?
Группа «Верасы»:
Задайте, пожалуйста, какой-нибудь умный вопрос.
Зритель из зала:
Такие ответы не уместны со сцены.
Группа «Верасы»:
Такие вопросы не уместны.
Зритель из зала:
Нет, ну вы же сказали, что стоите в таком порядке потому, что вам так удобнее петь. Вы так сказали! Я спросил, если вас поменять местами, вы не споете так же? Что в этом вопросе неправильного!?
Группа «Верасы»:
Почему не споем? Споем!
Зритель из зала:
Так вы же сказали, что вам так удобнее?
Группа «Верасы»:
Удобнее и споем – это разные вещи.
Зритель из зала:
Вам не кажется, что вы завтра можете оказаться на улице? Потому что год назад в День Независимости выступали «Верасы», из состава которого сейчас на сцене только один молодой человек.
Группа «Верасы»:
Знаете, «Верасы» - это, наверное, своего рода такая «Фабрика звезд». Из «Верасов» - Анжелика Агурбаш, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко. Девушки, которые до нас были – Марта Голубева и Ольга Сансевич – занялись сольной карьерой и поют сейчас в Президентском оркестре. И мы очень рады за них.
Зритель из зала:
Ребята, спасибо за выступление. Думаю, всем понравились не ваши песни. Скажите, когда мы услышим ваши песни?
Группа «Верасы»:
Почему не наши песни - это наши песни. Я считаю, что вопрос немного некорректный.
Зритель из зала:
Скажите, а тяжело было влазить в шкуру «Верасов» и какие у вас были сложности?
Группа «Верасы»:
Исполнять эти песни – огромная ответственность. До нас их исполняли очень талантливые люди и наша задача была не упасть уровнем ниже. Естественно, было очень тяжело, но ежедневная работа помогает нам. Я думаю, что результат на лицо.
Зритель из зала:
А вы считаете, что вы поднялись выше, или ниже?
Группа «Верасы»:
Я считаю, что мы сейчас на уровне.
Зритель из зала:
А нам сейчас показалось, что вы работаете под фонограмму…
Группа «Верасы»:
Это вам только показалось.
Зритель из зала:
А вы чаще работаете под полный плюс?
Группа «Верасы»:
Все сольные концерты мы работаем живьем. Василий Петрович, придите к нам на помощь, пожалуйста…
Василий Петрович Раинчик:
Спойте им без фонограммы, без минусовки…
Группа «Верасы»:
Легко!
*смотрите ВИДЕО: «Верасы» акапельно в четыре голоса исполняют песню группы «Army of Lovers».
Зритель из зала:
Сейчас показалось, что пела группа «ArmyofLovers», а не «Верасы»!
Группа «Верасы»:
Так это был эксперимент.
Зритель из зала:
Скажите, что вы пытаетесь вашим творчеством сказать людям?
Группа «Верасы»:
Мы красивы все, мы прекрасны. У нас есть чувства и эти чувства прекрасны. Оглянитесь вокруг, у нас такая красивая страна. Мы живем в замечательной стране и об этом мы поем. Потому что сейчас такое время, когда люди перестают это замечать, перестают замечать чувства. В глазах деньги и все остальное. А мы хотим напомнить, что есть такие высокие и замечательные чувства, ради которых стоит жить.