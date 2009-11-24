У «Верасов» натянутые улыбки, а положение тела, словно они умирают?

Концерт группы «Верасы» на «Звездном ринге» СТВ.

В 2007 году Василий Раинчик решил возродить легендарный советский бренд и создал проет «Верасы», в который вошли четверо молодых исполнителей. Несмотря на то, что нынешнюю группу связывает с культовым ВИА только навания и старые песни, они верят, что могут дать новую жизнь легендарному названию.

Зритель из зала:

Как на вас влияет популярность первого состава «Верасов»? Отразилось это на вас или нет?

Группа «Верасы»:

Естественно. Знаете, куда мы только не приезжаем, везде знают группу «Верасы», везде слышали их замечательные песни, и они каждому близки. Поэтому нас принимают хорошо, и это благотворно на нас влияет.

Зритель из зала:

Песню «Музыка для всех», которую вы исполнили, насколько я знаю, поет Александр Тиханович и Ядвига Поплавская. Как вы ее между собой делите?

Группа «Верасы»:

Эту песню, в первую очередь, поют «Верасы».

Зритель из зала:

Но эту песню исполнили до вас, а вы эту песню перепели сейчас, как вы делите успех между собой?

Группа «Верасы»:

Автор этой песни Василий Петрович Раинчик, а мы - его «дети» и исполняем эту песню.

Зритель из зала:

Кого вы считаете своим кумиром, идолом, на которого вы хотите равняться? К чему вы стремитесь?

Группа «Верасы»:

Как таковых идолов и кумиров у нас нет.

Зритель из зала:

А кто больше нравиться по вокалу и музыке?

Группа «Верасы»:

Я очень люблю современные FM-радиостанции, слушаю их круглосуточно. Так что слушаю модную музыку и на ней учусь.

Зритель из зала:

А у девушек?

Группа «Верасы»:

Это и Лара Фабиан, и Мэрайя Кэрри, и Уитни Хьюстон. Мы любим хорошую музыку.

Зритель из зала:

Как вы попали на сцену? Был какой-то всебелорусский кастинг? По каким параметрам вас отбирали?

Группа «Верасы»:

По вокальным.

Зритель из зала:

И только?

Группа «Верасы»:

Артист – это совокупность не только вокальных данных, но и внешних. Потому что человеку приятно с телеэкрана, со сцены видеть красивых людей.

Зритель из зала:

Согласен. Но было ли какое-нибудь объявление в прессе, на телевидении, о том, что объявляется кастинг, или как-то по-другому все проходило?

Группа «Верасы»:

Василий Петрович Раинчик объявил кастинг. Позвал тех людей, которых хотел послушать. Послушал. Естественно, мы не просто так пришли, мы прошли тяжелый кастинг и тяжелую подготовку, чтобы выходить для вас на сцену.

Зритель из зала:

Вам не кажется, что вы немного переигрываете с улыбками?

Группа «Верасы»:

Нет, не кажется. Я очень искренний.

Зритель из зала:

Вышли на сцену красивые девушки, симпатичные парни, неплохо поют, а шоу нет. Вот я сижу, смотрю, и спать хочется.

Группа «Верасы»:

Простите, а вы хотите, чтобы мы здесь устроили какие-то танцы?

Зритель из зала:

А почему бы и нет!?

Группа «Верасы»:

У нас лирические песни. Мы доносим, в первую очередь, смысл песни.

Зритель из зала:

У вас только на лицах натянутые улыбки, а положение тела, как будто вы умираете, или как будто вам надоело уже все!

Группа «Верасы»:

Приходите, пожалуйста, к нам на концерт и вы увидите не только медленные песни, но и быстрые, где мы двигаемся, где у нас постановки есть.

Зритель из зала:

Вы всегда на своих концертах и выступлениях стоите именно в таком порядке? Это какая-то расстановка? Почему именно так?

Группа «Верасы»:

У каждого из нас своя партия в песне, как вы заметили, у нас многоголосные песни. Поэтому, мы стоим как удобно.

Зритель из зала:

А если вас поменять местами, вы не споете как сейчас, что ли?

Группа «Верасы»:

Задайте, пожалуйста, какой-нибудь умный вопрос.

Зритель из зала:

Такие ответы не уместны со сцены.

Группа «Верасы»:

Такие вопросы не уместны.

Зритель из зала:

Нет, ну вы же сказали, что стоите в таком порядке потому, что вам так удобнее петь. Вы так сказали! Я спросил, если вас поменять местами, вы не споете так же? Что в этом вопросе неправильного!?

Группа «Верасы»:

Почему не споем? Споем!

Зритель из зала:

Так вы же сказали, что вам так удобнее?

Группа «Верасы»:

Удобнее и споем – это разные вещи.

Зритель из зала:

Вам не кажется, что вы завтра можете оказаться на улице? Потому что год назад в День Независимости выступали «Верасы», из состава которого сейчас на сцене только один молодой человек.

Группа «Верасы»:

Знаете, «Верасы» - это, наверное, своего рода такая «Фабрика звезд». Из «Верасов» - Анжелика Агурбаш, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко. Девушки, которые до нас были – Марта Голубева и Ольга Сансевич – занялись сольной карьерой и поют сейчас в Президентском оркестре. И мы очень рады за них.

Зритель из зала:

Ребята, спасибо за выступление. Думаю, всем понравились не ваши песни. Скажите, когда мы услышим ваши песни?

Группа «Верасы»:

Почему не наши песни - это наши песни. Я считаю, что вопрос немного некорректный.

Зритель из зала:

Скажите, а тяжело было влазить в шкуру «Верасов» и какие у вас были сложности?

Группа «Верасы»:

Исполнять эти песни – огромная ответственность. До нас их исполняли очень талантливые люди и наша задача была не упасть уровнем ниже. Естественно, было очень тяжело, но ежедневная работа помогает нам. Я думаю, что результат на лицо.

Зритель из зала:

А вы считаете, что вы поднялись выше, или ниже?

Группа «Верасы»:

Я считаю, что мы сейчас на уровне.

Зритель из зала:

А нам сейчас показалось, что вы работаете под фонограмму…

Группа «Верасы»:

Это вам только показалось.

Зритель из зала:

А вы чаще работаете под полный плюс?

Группа «Верасы»:

Все сольные концерты мы работаем живьем. Василий Петрович, придите к нам на помощь, пожалуйста…

Василий Петрович Раинчик:

Спойте им без фонограммы, без минусовки…

Группа «Верасы»:

Легко!

*смотрите ВИДЕО: «Верасы» акапельно в четыре голоса исполняют песню группы «Army of Lovers».

Зритель из зала:

Сейчас показалось, что пела группа «ArmyofLovers», а не «Верасы»!

Группа «Верасы»:

Так это был эксперимент.

Зритель из зала:

Скажите, что вы пытаетесь вашим творчеством сказать людям?

Группа «Верасы»:

Мы красивы все, мы прекрасны. У нас есть чувства и эти чувства прекрасны. Оглянитесь вокруг, у нас такая красивая страна. Мы живем в замечательной стране и об этом мы поем. Потому что сейчас такое время, когда люди перестают это замечать, перестают замечать чувства. В глазах деньги и все остальное. А мы хотим напомнить, что есть такие высокие и замечательные чувства, ради которых стоит жить.