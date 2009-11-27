Род Стюарт: У меня третья жена и седьмой ребёнок

«У Стюарта уникальный голос — в 64 года он поёт, как в 34», — рассказывает продюсер Клайв Дэвис.

Хит Стюарта тридцатилетней давности Hot Legs является одной из неотъемлемых частей творческого образа певца. Этот рок-н-ролл он исполняет на концертах по сей день.

Род Стюарт:

Я воспитывался на джазовых ритмах, песнях Билла Холлидея или Эллы Фитцджеральд были моими детскими хитами. Мне всегда нравился рок-н-ролл, а потом я и сам принимал участие в создании хард-роковых стандартов. Музыка «соул» всегда звучала рядом — у меня удачная музыкальная карьера.

В 2000-е по-настоящему гениальный продюсер Клайв Дэвис предложил Роду Стюарту записать несколько альбомов с песнями 20-х, 30-х и 40-х.

Клайв Дэвис:

Даже я не ожидал, что эти песни окажутся едва ли не большими хитами, если сравнивать их с классикой 70-80-х самого Стюарта, многомиллионные тиражи по всему миру — как будто вернулась золотая эпоха.

Клайв Дэвис спродюссировал целых четыре альбома ретро-песен в исполнении Рода Стюарта. А пару лет назад — ещё и пятый, с кантри-рок песнями. Этим летом вышел в свет шестой аналогичный альбом: певец исполняет «соул».

Клайв Дэвис:

У Стюарта уникальный голос — в 64 года он поёт, как в 34. Мне самому 77 лет, и я не помню никого, кто бы сохранил своё звучание неизменным так долго. Музыка «соул» для Рода — как вторая родина.

Род Стюарт:

Я долго думал — может вернуться к модным ритмам, но у меня новая, уже третья жена и седьмой ребёнок, которому исполнилось четыре года. Ребёнку нужно петь колыбельные, тем более, их хорошо раскупают во всём мире.