Прямой эфир

Удирая от папарацци, певец Крис Браун попал в аварию

10 февраля 2013 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Скрываясь от преследования папарацци, американский певец Крис Браун попал в аварию. Автомобиль Porsche, за рулём которого находился музыкант, врезался в стену в городе Беверли-Хиллз. Авария произошла накануне вручения престижной музыкальной премии Grammy.

Сообщение полиции:
Певец Крис Браун был за рулем один и не пострадал. Браун заявил, что его преследовали папарацци, из-за которых он не справился с управлением.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя певца, автомобиль подрезали две машины, из которых люди стали настойчиво фотографировать Криса Брауна.

 

# Музыка # Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
Народный духовой оркестр «Витины» из Столбцов получил премию специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи
08 февраля 2013 14:46

Народный духовой оркестр «Витины» из Столбцов получил премию специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи

Мама певца Алексея Воробьёва: Мы не обязаны оправдываться, и доказывать зевакам и журналистам, что мой сын попал в беду
31 января 2013 17:53

Мама певца Алексея Воробьёва: Мы не обязаны оправдываться, и доказывать зевакам и журналистам, что мой сын попал в беду

Певец Дмитрий Колдун: Не очень люблю рассказывать про свою личную жизнь
28 января 2013 17:47

Певец Дмитрий Колдун: Не очень люблю рассказывать про свою личную жизнь