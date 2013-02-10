Удирая от папарацци, певец Крис Браун попал в аварию

Новости США. Скрываясь от преследования папарацци, американский певец Крис Браун попал в аварию. Автомобиль Porsche, за рулём которого находился музыкант, врезался в стену в городе Беверли-Хиллз. Авария произошла накануне вручения престижной музыкальной премии Grammy.

Сообщение полиции:

Певец Крис Браун был за рулем один и не пострадал. Браун заявил, что его преследовали папарацци, из-за которых он не справился с управлением.



Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя певца, автомобиль подрезали две машины, из которых люди стали настойчиво фотографировать Криса Брауна.