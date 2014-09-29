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Участник телепроекта СТВ «Поющие города-2» Евгений Веренич: о новом сезоне «Поющих городов»

29 сентября 2014 07:37
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Свершилось! 29 сентября на телеканале СТВ стартует третий сезон телепроекта СТВ «Поющие города». В новом сезоне популярный телепроект будет проводиться в несколько ином формате: участники будут представлять теперь не города, а области. Брестская область первая представила своих талантов. В гостях программы «УТРО» на СТВ - позитивный парень, представитель Бресткой области, участник проекта «Поющие города-2» Евгений Веренич, который весьма успешно показал себя в финале.   

Как складывается твоя судьба, творческая жизнь после проекта «Поющие города-2»?

Евгений Веренич, участник проекта «Поющие города-2»:
Ещё активнее, чем это было раньше!

Расскажи о том, как ты задействован в новом сезоне «Поющих городов». Возможно ты делишься советами с теми, кто пришёл на кастинги в этом году…

Евгений Веренич, участник проекта «Поющие города-2»:
Да, в этом году я был на съёмках, где снималась моя Брестская область. Там было несколько друзей, которые попросили их поддержать. 

Думаешь ли ты о том, что не только от таланта зависит победа в таких конкурсах, либо нужно приложить еще какие-то усилия. Какая-то удача должна быть?

Евгений Веренич, участник проекта «Поющие города-2»:
Есть много различных факторов помимо таланта. Голосование. Много разных вкусов. И всем не угодишь. Нужна удача. Причем, думаю, очень большая. 

Ты только недавно вернулся с гастрольного тура по странам Балтии…Это все после этого проекта или как это сложилось?

Евгений Веренич, участник проекта «Поющие города-2»:
До проекта я начал участвовать в своем гастрольном туре. И после - мы возобновили его. Были города, которые хотели видеть нас еще раз. Получился еще один круг, дополненный новой программой. 

Желание поучаствовать в третьем сезоне не возникало?

Евгений Веренич, участник проекта «Поющие города-2»:
Когда я пришел на съемки, увидел все эти масштабы (в этом году все яркое и красочное, более, чем в  прошлом), подумал: «Где же я был, когда были кастинги? Надо было идти!». 

# Музыка # Фотофакт # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014 # Евгений Веренич

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