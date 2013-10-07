Детское Евровидение-2013. 11-летний Илья Волков с песней «Пой со мной» представит Беларусь

Новости Беларуси. 11-летний минчанин Илья Волков представит Беларусь на международном песенном конкурсе детское «Евровидение». Напомним, конкурс пройдёт 30 ноября в Киеве.

Белорус выступит на евровизийной сцене как сольный артист и автор песни. Текст и мелодию для конкурсной композиции «Пой со мной» Илья сочинял около двух недель. Аранжировку молодому дарованию сделал художественный руководитель арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат.

К слову, Илья уже принимал участие в детском «Евровидении». В прошлом году он танцевал в номере Егора Жешко «А море-море...». За плечами юного артиста участие и победы в республиканских и международных конкурсах, среди которых «Новое движение» (1 место), «Кубок Европы» (2 место), «Новая детская волна» (полуфинал).

Своими кумирами в музыке Илья считает Майкла Джексона, Уитни Хьюстон и Диму Билана. В интервью «Комсомолке» Илья признался, что хочет, как Дима Билан, победить на «Евровидении» со второго раза.

Илья Волков, представитель Беларуси на детском «Евровидении-2013» (в интервью «Комсомольской правде»):

Мне нравится исполнение Димы Билана. И то, что он смог доказать, что невозможное возможно. Приехал второй раз и взял второе место на конкурсе. Я тоже так хочу.



Судя по статусу Ильи в социальной сети, артист уже считает себя победителем. Он едет «представлять свою страну на самом большом песенном конкурсе – это уже победа».

Заслуженная артистка Беларуси, финалистка международного конкурса «Евровидение-2013» Алена Ланская знает не понаслышке, каких усилий стоит участие в таких масштабных форумах, как «Евровидение». Каждодневные репетиции, общение с представителями СМИ. Девушка советует родителям Ильи Волкова оберегать его во время международного форума детского «Евровидения».

Алена Ланская, финалистка международного конкурса «Евровидение-2013» (в интервью БЕЛТА):

Оберегайте ребенка, потому что ему будет очень тяжело не только физически, но и морально. Если есть какая-то свободная минутка, ее нужно использовать для отдыха. На детском форуме не нужно гнаться за серьезными песнями и это не должно быть навязано.

Беларусь участвует в детском «Евровидении» с 2003 года. Это дата основания конкурса. На счету Беларуси две победы в престижном музыкальном состязании. В 2005 году с композицией «Мы вместе» конкурс выиграла Ксения Ситник. А через два года, в 2007 – с победой вернулся Алексей Жигалкович. На конкурсе он исполнил композицию «С друзьями».

Судьбы участников детского «Евровидения» складываются по-разному. Кто-то продолжает певческую карьеру, кто-то отдаёт предпочтение другой стезе. У каждого, как говорят, своя дорога. Как сложилась судьба Егора Волчека, одного из представителей Беларуси на детском «Евровидение»? Сегодня мало кто сможет узнать в симпатичном юноше озорного парня представителя Беларуси на «Евровидении» в далеком 2004 году – Егора Волчека. А ведь именно он в стильном костюме и ботинках на не по-детски высокой платформе призывал всех спеть вместе с ним в далекой Норвегии. О том, что дало парню участие в международном песенном конкурсе, смотрите видео.

