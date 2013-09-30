Чтобы «раскрутиться», минская рок-группа играла в переходе. Правоохранители - против

Новости Минска. Часто мы не замечаем их в нашей непрерывной спешке на работу или домой. Но они - неотъемлемая часть нашего города. Особенно тогда, когда мы после порой неудачного дня бесцельно бредем по улицам.

Чтобы добиться поистине народной любви, многие музыканты, как и сотни лет назад, выходят играть на улицы. Так решили начать свой творческий путь и ребята из новоиспеченной минской рок-группы. Оказалось, что благодарность слушателей – не единственное, с чем сталкиваются уличные музыканты.

Марк, Костя и Илья, участники рок-группы:

Время от времени мы с ребятами собираемся и идем играть в какие-то общественные места для привлечения внимания.

Уличные музыканты появились еще в Древней Греции. Они назывались рапсодами, вели бродячий образ жизни, зарабатывая исполнением эпических произведений (рапсодий) под аккомпанемент струнных инструментов – лиры, кифары, форминги. В Средние Века на смену им пришли менестрели, шарманщики и трубадуры.

Традиция уличных музыкальных выступлений сохранилась и поныне. Но наши герои жалуются, что минским трубадурам приходится нелегко.

Марк и Костя, участники рок-группы:

Мы сидим, играем, никого не трогаем, подходят представители правоохранительных органов и говорят: «Ребята, здесь играть нельзя». И говорят это с таким злым видом, как будто мы делаем что-то плохое. Пугают нас штрафами, административной ответсвенностью, хотя мы же не за деньги это делаем, мы просто сидим, играем.

Наша съемочная группа вместе с ребятами спустилась в один из минских подземных переходов. Действительно, уже через несколько минут явилась сотрудница метрополитена и пригрозила, что вызовет милицию.

Дмитрий Белый, сотрудник охраны правопорядка Советского РОВД г. Минска:

Если человек играет в подземном переходе очень громко, тем самым нарушает общественный порядок, пристает к гражданам, попрошайничает, либо имеются какие-то противоправные действия, тогда сотрудник милиции может привлечь к административной ответственности.

В самом деле, иногда с музыкантами работают так называемые «аскеры», которые останавливают прохожих и просят денег за исполнение. Но чаще всего уличные музыканты – не попрошайки. Они играют ради удовольствия, не получая ни денег, ни, порой, даже внимания.

Выступление инкогнито всемирно известного скрипача Джошуа Белла в Вашингтонском метро. Час он исполнял произведения Баха на скрипке Страдивари стоимостью 3.5 млн долларов. За это время мимо него прошло почти две тысячи человек. Остановились послушать - единицы.

Марк и Костя, участники рок-группы:

Мы пытаемся продвинуть культуру в общество, играем музыку, чтобы люди слышали и понимали: вот рок-культура, круто, мы же не какие-то бомжары. Это культура. Это надо понимать в нашей стране.

Во многих столицах мира музыканты – это неотъемлемая часть городских улиц. Наши студенты творческих специальностей даже ездят летом в Европу, чтобы подзаработать. Говорят, за день можно насобирать до двухсот евро. Единственное условие – нужно получить разрешение городских властей, уплатив пошлину. В Берлине, например, она равняется 6.5 евро.

Павел Казак, студент БГАМ:

Играют в разных городах. Дополнительный заработок, с одной стороны, с другой стороны, посмотреть немножко Европу. Владельцы ресторанов или кафе видят, что музыканты классно играют и приглашают этих музыкантов к себе, чтобы привлечь клиентов. Хотелось бы, чтобы и в Минске это развивалось.

Тем более, что минчане относятся к местным трубадурам очень тепло.

Минчане:

Я очень положительно отношусь к уличным музыкантам, потому что это неотъемлемая часть души нашего города, и именно уличные музыканты в переходах, на улицах создают его неповторимый дух.

Это жизнь города, доставляет эмоции, люди развиваются, хотят искать что-то новое. Поэтому это очень здорово!

Цудоўна! Гэта можна і падтрымаць сябе, нават для людзей гэта прыемна, хораша.

Только до сих пор никак не определен статус таких музыкантов. Является ли их деятельность предпринимательством? Нужно ли платить налоги с денег, брошенных в футляр? Или воспринимать их как добровольное пожертвование?

В России, например, собираются приравнять уличных артистов к мелким торговцам и, возможно, скоро они начнут платить соответствующий налог, равный 20 млн белорусских рублей. В наших законах эти вопросы пока не оговариваются.

Марк, участник рок-группы:

Надо брать пример с Питера, с Москвы, у них с этим все очень хорошо. Музыканты собирают огромную толпу народа. Люди стоят, радуются, милиционеры тоже рядом с ними радуются.

В Минске заявить о себе уличные артисты могут по выходным на пешеходной улице Карла Маркса, только выступление нужно согласовать с Мингорисполкомом. Для этого нужно предоставить в администрацию Ленинского района предполагаемый репертуар, а также подтверждение своего профессионального уровня — аудио- или видеозапись выступления исполнителя.

Кроме того, официально ни в одном законе не прописано, что на улицах нельзя играть или петь песни. Вопрос только в уместности, если вы будете мешать своим творчеством прохожим, вас, скорее всего, попросят прекратить.

А вот в метро, согласно правилам пользования метрополитеном, организовывать публичные выступления запрещено категорически. За это полагается штраф: до 1 базовой величины.

Дмитрий Белый, сотрудник охраны правопорядка Советского РОВД г. Минска:

Что касается подземных переходов, то подземные переходы являются зоной повышенной опасности. Может возникнуть толпа, может возникнуть давка...

Надеемся, что наши герои, вопреки печальному опыту Джошуа Белла, будут собирать вокруг себя толпы меломанов. Но в разрешенных местах. Трубадуры – это не только душа города, но и целители наших душ.

Красивые сказки о странствующих трубадурах, скоморохах, менестрелях, бардах сегодня воплощают в жизнь наши подземные музыканты, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.