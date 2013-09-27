На сцене Большого театра Беларуси состоялась премьера музыкального противостояния Моцарта и Сальери

Новости Беларуси. Один вечер, одна сцена и две оперы. В Большом театре премьера музыкального противостояния двух композиторов – Моцарта и Сальери. Зрителям, как и 300 лет назад, предстоит вынести вердикт, какое из произведений лучше. В XVIII столетии победителем музыкальной битвы признали Сальери.

300-летнее противостояние Моцарта и Сальери. Современная версия. В Большом театре – премьера. В один вечер на одной сцене оперы двух композиторов. Первого из них слушатели называют гением, а второго, благодаря пушкинской поэме, окрестили убийцей.

Иван Костяхин, дирижер-постановщик спектаклей:

Здесь соревнование двух талантливых людей. Безусловно, талантлив Сальери. Пушкинский образ слегка коррекатурен, после того, как познакомишься с музыкой Сальери. Она действительна хороша, талантлива. Она в духе его времени.

Гений и злодейство. Комические оперы «Директор театра» и «Сначала – музыка, потом – слова» овеяны зловещим ореолом взаимоотношений Моцарта и Сальери. Было отравление или нет – сейчас понять невозможно. Однако выяснить, кто талантливее, вполне реально.

В XVIII веке обе оперы сошлись в своеобразной музыкальной битве. Произведение Моцарта провалилось, а творение Сальери было встречено апплодисментами. Интерактив повторяется спустя 300 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоится ли концерт-реванш или зрители опять отдадут предпочтение Сальери, станет понятно сразу после премьеры.

Елена Синявская, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Каждый зритель сможет сам оценить, что ему больше понравилось и кто из них более гениален – Моцарт или Сальери. У меня на этот счет своем мнение есть. Конечно, Моцарт.

Иван Костяхин, дирижер-постановщик спектаклей:

То, что делал Сальери, он делал тоже искрене, талантливо, он делалал со знанием своего дела.

Янош Нелепа, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Каждый уникален, удивителен, каждый в единственном экземпляре.

Увидеть театральное закулисье из зала. Обе оперы раскрывают зрителям кухню подготовки спектаклей.

Скандалы, интриги, расследования. Все, как и в жизни двух композиторов-конкурентов, которые в XXI веке вновь сошлись на одной сцене.