Концерт «Noize MC» в Минске

Баскетболисты из NBA говорят: белые не умеют прыгать. Это же высказывание долгое время было применимо к хип-хопу, который оставался исключительно субкультурой афроамериканцев.

Пока не появились говоруны, способные слагать рифмы на ходу и заставлять публику внимать каждому слову. Истинные мастера импровизаций – MC, как иначе называют людей, читающих рэп, явление редкое, ведь петь и слагать песню на ходу – дорогого стоит.

Может поэтому в наших постсоветских палестинах рэп хоть и прижился, но вот именитых фристайлеров, умеющих сочинять, что называется «здесь и сейчас», раз-два и обчелся. И один из таких фристайлеров – Noize MC, в миру Иван Алексеев. Впрочем, «Noize MC» – это еще и целая группа.

Иван Алексеев, солист группы «Noize MC»:

У группы очень много репрезентов, представляющий кто мы и зачем.Зачем? Чтоб круто было! Представляешь, есть какая-то песня, которую ты очень хотел бы послушать, а включаешь радио – ее там нет. Включаешь телик – тоже нет. Лезешь в интернет – тоже нет. И вот получается, что кроме тебя, ее некому написать.

По звучанию живое выступление Noize MC – это ядерная смесь грязного панка, взрывного хардкора и гранжевой мелодики, фаршированной битами хип-хопа.

Но гранж, который не так очевиден на студийных записях, на концерте просто бьет гейзером по ушам. Сразу понятно, почему на свое первое выступление на сцене Noize MC вышел в байке Nirvana.

Иван Алексеев, солист группы «Noize MC»:

Мне нравится группа Nirvana тем, что они совместили запоминающиеся, по-настоящему красивые мелодии, при этом не банальные абсолютно, а с интересными гармониями – битловские дела абсолютно – с бешеным таким грязным гитарным драйвом. И им удалось втроем высечь столько энергии, сколько не удавалось никогда группам с аналогичным составом.

«Noize MC» на сцене – это 4 человека, на одного больше, чем у любимой ими Nirvana. Но драйва все равно с нахлестом. За 2 часа концерта банда отыграла около 40 песен, которые зал пел вместе слово в слово.

Иван Алексеев, солист группы «Noize MC»:

У меня около 200 песен. Возможно, больше. Я за последний год написал наверное песен 12-15, наверное.

Вообще, я в телефоне полностью творю все. Беру гитару, с битбоксом играю какую-то основу себе минуты на три. Потом это же слушаю в наушниках, в телефоне же пишу текст.