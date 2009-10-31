Создатели «Ночного дозора» кинули Drum Ecstasy на деньги?

Концерт группы «Drum Ecstasy» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Drum Ecstasy» была основана в 1993 году. Группа играет тяжелую танцевальную музыку с использованием бас-гитары, барабанов, электропил и электродрелей. Они ежегодно проводят нелегальный концерт под мостом с кострами и пиротехникой. За 15 лет объездили с турами всю Европу, среди прочих достижений - запись саундтрека к блокбастеру «Ночной дозор».

Зритель из зала:

Вы своих соседей не беспокоите?

Группа «Drum Ecstasy»:

Да, беспокоим, причем самое страшное, что мы беспокоим соседей из соседнего дома. Они чаще пишут на нас письма. Мы всегда извиняемся.

Зритель из зала:

Как вы думаете, как бы отнеслись какие-нибудь африканские музыканты к вашему творчеству?

Группа «Drum Ecstasy»:

Я думаю, мы бы с ними очень быстро сдружились.

Зритель из зала:

Как бы вы сами назвали тот стиль, в котором выступаете?

Группа «Drum Ecstasy»:

Стиль у нас заложен в названии.

Зритель из зала:

Скажите, пожалуйста, как вы называете свои композиции? Барабанная композиция 1 или барабанная композиция 2?

Группа «Drum Ecstasy»:

Между собой мы называем их песнями, потому что один известный музыкант сказал, что если вещь хорошая, то это песня, а если не очень, тогда это композиция. У нас только песни!

Зритель из зала:

Я слышала, что создатели «Ночного дозора» кинули вас на деньги.

Группа «Drum Ecstasy»:

Нас кинули не создатели, а, как ни странно, российское авторское общество, которое охраняет наши права.

Зритель из зала:

Для вас важно мнение журналистов, критиков о вас и вашей музыке?

Группа «Drum Ecstasy»:

Лестные, безусловно.

Зритель из зала:

Эти прически, это ваш стиль? Вы договорились вместе? Или это получилось случайно?

Группа «Drum Ecstasy»:

Если бы вы так подстриглись хоть раз, вы бы больше не отпустили длинные волосы, потому что 3 минуты после душа - и вы уже на улице.

Зритель из зала:

Вы иногда играете под мостом. А зачем? Может, нет денег?

Группа «Drum Ecstasy»:

Концерты под мостом обходились нашей группе очень дорого: заказать микроавтобус, чтобы доставить инструменты, доставка топлива и т.д. Поэтому мы это делали не за деньги, точнее за деньги, но за свои.

Зритель из зала:

Вы заявляли, что больше не будете выпускать ваши альбомы на аудио-носителях? Это правда?

Группа «Drum Ecstasy»:

Наши песни, все наше творчество есть в интернете у нас на сайте.

Зритель из зала:

И можно всем просто так, бесплатно, скачивать ваши треки?

Группа «Drum Ecstasy»:

Да, абсолютно бесплатно.

Зритель из зала:

Иногда вас называют культовой группой. А что для вас культ в музыке?

Группа «Drum Ecstasy»:

На самом деле нам повезло, мы с одним из наших культовых музыкантов детства отыграли на одной сцене – «Led Zeppelin». Для тех, кто понимает в джазе – мы видели Энтони Брекстона и Джона Зорна.

Зритель из зала:

В «Виагре» блондинка, брюнетка и рыжая. Мне интересно знать, а вы брюнеты или блондины?

Группа «Drum Ecstasy»:

Седой, рыжий и волосатый.

Зритель из зала:

Что вас вдохновляет на написание ваших песен?

Группа «Drum Ecstasy»:

Красивые девушки, хорошие произведения других музыкантов, климат. Особенно если группа «Drum Ecstasy» поела, и это было хорошо - то тогда, конечно, будет новая песня.