Создатели «Ночного дозора» кинули Drum Ecstasy на деньги?

Группа «Drum Ecstasy» была основана в 1993 году. Группа играет тяжелую танцевальную музыку с использованием бас-гитары, барабанов, электропил и электродрелей. Они ежегодно проводят нелегальный концерт под мостом с кострами и пиротехникой. За 15 лет объездили с турами всю Европу, среди прочих достижений - запись саундтрека к блокбастеру «Ночной дозор».
Зритель из зала:
Вы своих соседей не беспокоите?
Группа «Drum Ecstasy»:
Да, беспокоим, причем самое страшное, что мы беспокоим соседей из соседнего дома. Они чаще пишут на нас письма. Мы всегда извиняемся.
Зритель из зала:
Как вы думаете, как бы отнеслись какие-нибудь африканские музыканты к вашему творчеству?
Группа «Drum Ecstasy»:
Я думаю, мы бы с ними очень быстро сдружились.
Зритель из зала:
Как бы вы сами назвали тот стиль, в котором выступаете?
Группа «Drum Ecstasy»:
Стиль у нас заложен в названии.
Зритель из зала:
Скажите, пожалуйста, как вы называете свои композиции? Барабанная композиция 1 или барабанная композиция 2?
Группа «Drum Ecstasy»:
Между собой мы называем их песнями, потому что один известный музыкант сказал, что если вещь хорошая, то это песня, а если не очень, тогда это композиция. У нас только песни!
Зритель из зала:
Я слышала, что создатели «Ночного дозора» кинули вас на деньги.
Группа «Drum Ecstasy»:
Нас кинули не создатели, а, как ни странно, российское авторское общество, которое охраняет наши права.
Зритель из зала:
Для вас важно мнение журналистов, критиков о вас и вашей музыке?
Группа «Drum Ecstasy»:
Лестные, безусловно.
Зритель из зала:
Эти прически, это ваш стиль? Вы договорились вместе? Или это получилось случайно?
Группа «Drum Ecstasy»:
Если бы вы так подстриглись хоть раз, вы бы больше не отпустили длинные волосы, потому что 3 минуты после душа - и вы уже на улице.
Зритель из зала:
Вы иногда играете под мостом. А зачем? Может, нет денег?
Группа «Drum Ecstasy»:
Концерты под мостом обходились нашей группе очень дорого: заказать микроавтобус, чтобы доставить инструменты, доставка топлива и т.д. Поэтому мы это делали не за деньги, точнее за деньги, но за свои.
Зритель из зала:
Вы заявляли, что больше не будете выпускать ваши альбомы на аудио-носителях? Это правда?
Группа «Drum Ecstasy»:
Наши песни, все наше творчество есть в интернете у нас на сайте.
Зритель из зала:
И можно всем просто так, бесплатно, скачивать ваши треки?
Группа «Drum Ecstasy»:
Да, абсолютно бесплатно.
Зритель из зала:
Иногда вас называют культовой группой. А что для вас культ в музыке?
Группа «Drum Ecstasy»:
На самом деле нам повезло, мы с одним из наших культовых музыкантов детства отыграли на одной сцене – «Led Zeppelin». Для тех, кто понимает в джазе – мы видели Энтони Брекстона и Джона Зорна.
Зритель из зала:
В «Виагре» блондинка, брюнетка и рыжая. Мне интересно знать, а вы брюнеты или блондины?
Группа «Drum Ecstasy»:
Седой, рыжий и волосатый.
Зритель из зала:
Что вас вдохновляет на написание ваших песен?
Группа «Drum Ecstasy»:
Красивые девушки, хорошие произведения других музыкантов, климат. Особенно если группа «Drum Ecstasy» поела, и это было хорошо - то тогда, конечно, будет новая песня.