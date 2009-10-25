Саша Немо: Если бы не было моей семьи, не было бы ни работы, ни денег

Концерт Саши Немо на «Звездном ринге» СТВ.

Композитор, аранжировщик и певец Саша Немо пел в школьном ансамбле. В 2004 году начал сольную карьеру, солист Национального оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Глубоко семейный человек, творит, не выходя их дома.

Зритель из зала:

Ты талантливый композитор, аранжировщик, певец. Ты востребован в столице. Что тебе помогло добиться успеха: комплекс провинциала или природный дар?

Саша Немо:

Я не очень люблю, когда меня называют композитором, потому что я просто создаю настроение и не более того. А что мне помогло, наверное, коммуникабельность. Я никогда не вступаю с людьми в споры и вообще мало люблю разговаривать, особенно по-поводу шоу-бизнеса.

Зритель из зала:

Александр, если вы капитан, где ваш корабль? А если вы рыбка, то где ваши акулы?

Саша Немо:

Мой корабль - это моя семья.

Зритель из зала:

Чем вы отличаетесь от других артистов? Таких слащавых певцов очень много. Вот например, почему я должен слушать вас, а не Алексея Хлестова?

Саша Немо:

Все от последней ноты до последнего слога в тексте и в аранжировке сделано моими руками. Из наших артистов, может быть, Сергей Сухомлин такой подвиг совершал и совершает.

Зритель из зала:

Если у вас сломается компьютер, на котором вы делаете музыку, каким будет ваше будущее?

Саша Немо:

Компютеров когда-то не было вообще, и было все нормально. Я думаю, если бы его не стало, то мы бы с ума не сошли. Играли бы все живьем.

Зритель из зала:

Саш, скажи, пожалуйста, о чем была твоя песня, которую ты только что спел? Я лично не понял. Это какой-то набор слов.

Саша Немо:

А давайте, я вам спою какую-нибудь песню «Агаты Кристи» или группы «Муммий Троль», а вы мне попытаетесь рассказать о чем там поется.

Зритель из зала:

Мне не очень нравится творчество Дяди Вани, но импонирует его характер, напористость. Он участвует во всех конкурсах, независимо от результата. Дядя Ваня не боится результата. Саша, о тебе такого не скажешь. Почему ты не участвуешь в конкурсах? Неуверенность в себе? Ты боишься затеряться среди других?

Саша Немо:

Дело не в этом. В моей жизни был всего один конкурс - «Зорная ростань», благодаря которой я попал к Михаилу Яковлевичу Финбергу и до сих пор продолжаю там работать. Мне больше конкурсы не нужны, на данный момент.

Что для вас в жизни важнее семейное счастье, успехи в творчестве или же финансовое благополучие?

Саша Немо:

Я разнополярный человек, что касается песен, то я люблю плаксивные и задушевные песни, через которые можно раскрыть свои эмоции. Что касается приоритетов, то если бы у меня не было моей семьи, не было бы ни работы, ни денег.

Зритель из зала:

Ты бы собрал на свой концерт 10000 зрителей?

Саша Немо:

Мне это не нужно. Если почувствую в этом потребность, тогда я сделаю это.