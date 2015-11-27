Ольга Ижик, художественный руководитель хора: Голос ребёнка нужно беречь!

Ольга Владимировна Ижик руководит целым государством, где проживают 40 юных и талантливых жителей, которых объединяет любовь к хоровому пению.

Младший хор гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика был создан в 2007 году. Творческое кредо хора заключается в трех простых словах: любить, петь, учиться…

Создать приятную атмосферу, завоевать доверие ребёнка и раскрыть творческий потенциал. Ольга Владимировна считает это своей главной задачей.

Хор – одно из самых доступных занятий, не требующих материальных затрат и дорогостоящих реквизитов, но при этом у ребят есть уникальная возможность выезжать со своим талантом даже за границу.

Этот обаятельный коллектив – настоящая семья, где каждый обладает своим уникальным голосом, вкладывает частичку в создание общей гармонии.

Хор учит познавать себя и чувствовать окружающих. Детям это действительно нравится.