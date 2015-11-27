Фестиваль имени Владимира Высоцкого 27 ноября в Бресте соберет исполнителей из шести стран мира

Новости Беларуси. Исполнителей из шести стран мира соберет сегодня, 27 ноября, фестиваль имени Владимира Высоцкого в Бресте. Более семи десятков музыкантов из Израиля, России, Польши. Украины и Грузии включатся в борьбу за звание лучшего барда. Всего в конкурсе пять номинаций.

Победителей ждет участие в большом гала-концерте, который состоится на сцене областного общественно-культурного центра. Напомним, незадолго до встречи в память о великом поэте и актере в одной из брестских гостиниц открылся тематический «номер Высоцкого». В настоящее время рассматривается идея установки памятника знаменитому барду в городе, где он бывал не раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.