75 лет исполнилось поэту-лирику Владимиру Каризне

Новости Беларуси. Песни на его стихи украшают репертуар известных исполнителей и творческих коллективов страны. 75-летие сегодня отмечает поэт-лирик Владимир Каризна.

С юбилеем заслуженного деятеля культуры Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

Его первые стихи увидели свет полвека назад. За это время появился не один поэтический сборник. Среди них – «Край мой синеокий», «Шумят вербы», «Люблю тебя, Белая Русь» и многие другие. Основная тема творчества поэта - любовь к Родине, раздумья о судьбах человечества, о счастье и любви. Его многочисленные стихотворения белорусскими композиторами положены на музыку.

За создание текста Государственного гимна Республики Беларусь в 2002 году Владимир Каризна был награждён орденом Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.