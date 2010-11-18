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Проект «Три музы — три грации» Саши Варламова: единство танца, музыки и высокой моды

18 ноября 2010 13:43
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Саша Варламов — автор проекта «Три музы — три грации» —соединил воедино три абстрактных вида искусства: танец, музыку и высокую моду.

Белорусские модельеры, продюсер Саша Варламов в соавторстве с народным артистом России, знаменитым танцовщиком Андрисом Лиепой подарили минским ценителям искусства фэшн-вечер «Русские сезоны XXI века».

Представьте себе: звучит классика, на сцене, стирая грани между прошлым и настоящим, дефилируют манекенщицы, а на экранах — культовый фильм-балет Андриса Лиепы «Возвращение Жар-птицы», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрис Лиепа, народный артист России:

Балет «Жар-Птица» был привезен в Париж в 1910 году, то есть 100 лет назад. Я не знаю никакого другого балета, который 100 лет продержался бы на сцене.

# Музыка

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