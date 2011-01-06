Шура и Лева из «Би-2» рассказали о своем детстве и о том, как всё начиналось

У группы «Би-2» нет лидера, но, тем не менее, они удивительно гармонично смотрятся на сцене. Об этом коллективе слышал если не каждый, то каждый второй.

В сердца людей группа «БИ-2» ворвалась с песней «Полковнику никто не пишет». В первом отечественном блокбастере «Брат-2» музыканты сыграли самих же себя. Результат не заставил долго ждать: сумасшедшая популярность, армия поклонников и вершины всевозможных хит-парадов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Прошло 10 лет…Ничего не изменилось: то же название, тот же состав и во главе по-прежнему Шура и Лева. Их стабильности могут позавидовать многие. Как говорится, зри в корень, а корни у Шуры и Левы исконно белорусские. Сегодня мы называем «БИ-2» нашей группой, на радиостанциях этот коллектив входит в 75% отечественной музыки. Но любят ли Шура и Лева возвращаться в места, где родились?

Лева, группа «БИ-2»:

Насколько вам известно, я родился в городе Минске в далеком 1972 году. Учился тут в школе и до 19 лет придавался разным мечтаниям по поводу своего будущего, скажем так, достаточно неопределенного.

Шура, группа «БИ-2»:

Сейчас мы находимся в городе Бобруйске по адресу ул. Интернациональная, дом 70. Это дом, в котором я родился. Вот видите этот страшный балкон на втором этаже? Там я родился, провел свое детство и прожил до 20 лет.

Лева, группа «БИ-2»:

В этом дворе я прожил достаточно долго — скажем так, все свое сознательное детство. Вот в этом подъезде я жил на последнем этаже.

Шура, группа «БИ-2»:

Прямо за моим домом — искусственное озеро, а может, и не искусственное, называется Шаманка. В детстве мы с моим другом любили здесь ловить рыбу, правда, сейчас оно измельчало.

Лева, группа «БИ-2»:

Вот эта школа № 90, в которой я проучился достаточно много лет — лет восемь, наверное. Не могу сказать, что это были очень счастливые годы моей жизни, школу я всю жизнь ненавидел.

Шура, группа «БИ-2»:

Я не очень любил школу. Был не очень хорошим учеником, у меня плохое поведение было, пытался прогуливать. Все учителя ходили к моей бабушке в парикмахерскую и докладывали, был я в школе или не был, поэтому периодически получал всяких люлей.

Пока Шура получал нагоняй от бабушки, Леву и вовсе выгнали из школы. 10-й класс он заканчивал уже в вечерней школе.

Лева, группа «БИ-2»:

У меня нет абсолютно никакого желания зайти в школу, потому что я не верю в ностальгию. Может быть, по прошествии времени я стал более циничен и не хочу возвращаться к скелетам в шкафу.

Шура, группа «БИ-2»:

Я не то что заглядываю в шкаф — мне интересно посмотреть, что там сейчас.

И все-таки воспоминания, которые иногда греют душу, иногда будоражат, остались.

Лева, группа «БИ-2»:

Я помню, как очень хотел произвести впечатление на одну девочку, которая мне нравилась, и я на спор съел дождевого червяка из лужи, чем, конечно, абсолютно поразил ее воображение. Но это никак не повлияло на наши с ней отношения в будущем. Я даже сейчас не знаю, где она живет.

Шура, группа «БИ-2»:

Уроки пения не очень любил, хоть и занимался музыкой. У нас был учитель по баяну, он был любитель «заложить за воротник». Один раз мы над ним жестко пошутили. На баяне он играл разные песни, и нужно было петь. Он выходил и говорил: «А сейчас мы поем гимн СССР». Мы с моим другом взяли циркуль и пробили меха в баяне. И он: «А теперь все поем гимн Советского Союза». Берет аккорд…а там ничего. Естественно, меня быстро вычислили, и родителей вызвали в школу.

Сегодня родителей вызывают уже не в школу, а на концерты. Кстати, билеты на свое шоу участники «БИ-2» раздают лично.

А это место можно назвать уникальным. Ведь именно здесь зарождался дух группы «БИ-2». Первая репетиционная база коллектива находилась в бывшем доме НКВД с настоящими камерами. В одной из них больше года и репетировали рок-музыканты.

Привычка всё и всегда делать вместе появилась у лучших друзей Шуры и Левы еще в детстве. Они вместе ходили в театральную студию, вместе набирали первый состав группы «БИ-2», вместе писали песни, вместе перебрались из Минска в Москву, а теперь они собирают стадионы и получают музыкальные награды.

Несмотря на супер популярность, Шура и Лева не забывают старых друзей. Владимир Попов, а для друзей просто Пип, в свое время очень помог музыкантам, однако последние 20 лет прикован к постели. Теперь «БИ-2» помогают ему. Пип по-прежнему первый, кто слышит новые песни группы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Посетив места, где мы родились и выросли, вспомнилось старое и удивило новое, — рассказали Шура и Лева. Старт «БИ-2» был дан в Минске и Бобруйке и, конечно, забыть это или не вспоминать нельзя». Ведь, как поется в песне — «Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь?»

Лева, группа «БИ-2»:

Смотрите, какая у меня татуировка. Знаете, что это означает? Что я очень легко отбрасываю хвост. Но, скажем так, это была полезная прогулка — все-таки иногда стоит этот хвост находить и любоваться им.