София Нижарадзе: Может быть, самый глупый поступок моей жизни — то, что я посвятила ее музыке

Концерт Софии Нижарадзе на «Звездном ринге» СТВ.

София Нижарадзе окончила тбилисскую музыкальную школу для одаренных детей при консерватории. В 7 лет стала солисткой детской студии, где исполняла ведущие партии в шоу и телепроектах. лауреат и призер международных конкурсов. В 2001 году становится солисткой государственной филармонии Грузии. Училась в Российской академии имени Гнесиных и Российской академии театрального искусства, исполняла главные роли в мюзиклах «Свадьба соек», «Ромео и Джульетта», финалистка конкурса молодых исполнителей «Новая волна»-2005 в Юрмале. На фестивале «Евровидение»-2010 выступала от Грузии и заняла 9-е место. Дискография певицы составляет один альбом.

Нина Богданова:

Как изменилась ваша жизнь после «Евровидения»?

София Нижарадзе:

Наверное, к лучшему, потому что мое творчество больше людей стало узнавать.

Зритель из зала:

Какой самый глупый поступок вы совершили в своей жизни, может это то, что вы посвятили свою жизнь музыке?

София Нижарадзе:

На самом деле, да, может быть. Когда я думаю, почему я начала петь, я понимаю, что я бы без этого не могла. Может быть, глупо, что я сейчас здесь стою. Но с другой стороны, глупые поступки все совершают в жизни. Я не исключение, возможно в будущем будет еще много глупых поступков, но это наша жизнь.

Зритель из зала:

Ради большой и светлой любви вы готовы пожертвовать своей карьерой?

София Нижарадзе:

Я не стояла перед таким выбором: карьера или любовь. Очень надеюсь, что не буду стоять, будет и бюджет, и карьера, и любовь. Но это очень редко бывает. Я думаю, я очень позитивный человек и всегда думаю о хорошем, а когда думаешь только о хорошем, тогда приходит только хорошее.

Зритель из зала:

Грузинский народ — очень танцевальный народ, вы могли бы сейчас нам станцевать что-нибудь?

София Нижарадзе:

Вы спойте, а я тогда станцую.

Зритель из зала:

Почему вы недовольны девятым местом на «Евровидении»?

София Нижарадзе:

Я бы не сказала, что я недовольна. Это было первый раз, когда Грузия вошла в десятку. Я делала все, чтобы достойно представить свою страну. Возможно ожидания были получше, потому что перед каждым выходом все говорили, что у Грузии хорошая песня, это давало стимул, чтобы я хорошо выступила, когда задавали вопросы, чего я ожидаю, я всегда отвечала, что конкурс «Евровидение» очень непредсказуем, никогда не поймешь, какую песню выбрать, чтобы людям понравилось и они за нее голосовали. Очень сложно выбрать форматную типичную песню для «Евровидения», нужно выбрать песню, которая подходит представителю, так поступил грузинский народ, когда проголосовал за песню «Shine». Возможно, дальше другие представители достигнут большего.

Зритель из зала:

Вы часто сталкиваетесь с хамством?

София Нижарадзе:

Бывают в жизни моменты, когда сложно спокойно отреагировать на что-то. Я стараюсь не обращать внимания, всегда держаться достойно. Не знаю, всегда ли это у меня получается, но я стараюсь.

Зритель из зала:

У вас была мысль полностью посвятить себя одному только пению, или вы не потяните?

София Нижарадзе:

Да, я стояла перед выбором: идти в оперу или переехать в Москву и поступить в Гнесинку. Так как я всю жизнь хотела поступить в Гнесинку я сделала такой шаг и переехала в Москву. Может быть, иногда я жалею об этом, мой преподаватель по вокалу всегда мне говорил, что я не должна была ехать, а должна была посвятить жизнь оперному пению, потому что это у меня лучше бы получилось. Но я до сих пор занимаюсь оперным вокалом у нее же, и всегда она мне говорит, давай сегодня решим, что ты не будешь больше петь на эстраде, а будешь петь в опере. Но я знаю, чтобы пойти в оперу, надо очень много работать и просто так решить и пойти не получится. Надо как минимум два года заниматься каждый день и посвятить всю жизнь этому. Наверное, это судьба, что я не пошла в оперу, а пошла на эстраду.

Зритель из зала:

Прошел слух, что вы и Андрей Александрин, исполнитель роли Ромео в мюзикле «Ромео и Джульетта» не так давно сыграли свадьбу, это правда?

София Нижарадзе:

То, что такие слухи были и люди считали нас парой, говорит о том, что у нас пара Ромео и Джульетта.

Зритель из зала:

Вы смогли бы покончить с собой ради любви?

София Нижарадзе:

Нет, я верующий человек, я знаю, что этого делать нельзя. Только Бог решает, когда человек уходит от нас.

Зритель из зала:

Почему мюзикл «Ромео и Джульетта», где вы играли, просуществовал так мало?

София Нижарадзе:

На самом деле, мюзикл шел два года и два месяца, потом мы очень много гастролировали, в Минск тоже приезжали, только, к сожалению, меня тогда не было, была другая исполнительница. Я надеюсь, что дальше еще будут гастроли и вы увидите еще и другие мюзиклы.

Зритель из зала:

Корень вашей фамилии «нижара» в переводе с грузинского означает «ракушка». А по жизни вы ракушка открытая или закрытая?

София Нижарадзе:

Я иногда бываю очень открытой. Вообще я очень несложный человек, хотя иногда говорят, что сложный, поэтому меня не понять. Я иногда бываю закрытой, иногда открытой. Если перевести мою фамилию на русский язык, получится Соня Ракушкина.

Зритель из зала:

Вы пели вместе с Хосе Карреросом. Вам приходилось под него подстраиваться?

София Нижарадзе:

Мне было очень сложно, я переживала перед выходом на сцену, а точнее перед репетицией, после того, как я встретила его и познакомилась с ним, я поняла, что кроме того, что он маэстро, он еще и очень хороший человек, поэтому конечно мне пришлось подстраиваться, когда он меня чуть-чуть похвалил, я раскрылась, и очень свободно себя почувствовала. Мне было очень комфортно и приятно с ним петь. Я получила много эмоции, словами очень сложно их передать.

Зритель из зала:

Почему из вас для «Евровидения» пытались вылепить вторую Селин Дион, может быть, поэтому вы не очень понравились слушателям?

София Нижарадзе:

Я бы не сказала, что я не понравилась слушателям, потому что по мнению жюри я была на первом месте, я никого не подражала, я делала то, что я чувствую. Никто никого не делал из меня, я делала себя сама.

Зритель из зала:

Что по вашему есть счастье, чувствуете ли вы себя счастливой?

София Нижарадзе:

Я очень счастлива и довольна тем, что у меня есть. Что касается творческой жизни, я не останавливаюсь и иду дальше, потому что недостаточно того успеха, надо еще больше заниматься, работать. Просто счастье у меня есть, потому что я такой человек, для меня очень мало для счастья надо. Если я ни о чем не думаю, ночами спокойно сплю, значит, я счастлива. Буду все делать для того, чтобы это счастье было и дальше развивалось. Я буду все делать для того, чтобы еще и другим людям дарить счастье.