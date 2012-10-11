Сергей Лазарев: В Минске люди неизбалованные, скромные

Сергей Лазарев, певец:

Наконец-то добрались до Минска, чему я очень рад. Потому что здесь давно не было большого сольного концерта, в Беларуси меня любят, и я люблю Беларусь, частенько приезжаю на открытые мероприятия: дни города, уличные праздники .

От легкой джазовой лирики до энергичного электро, синти и модных нынче вкраплений дапстепа. Сергей Лазарев всегда в тренде, и не боится экспериментировать с музыкальными направлениями. Перфекционист по натуре, он привык выводить каждую ноту своего творчества на новый уровень. В подтверждение этому не только многочисленные награды и признание таланта, но еще и титул одного из самых стильных представителей российского шоу-бизнеса.

Сергей Лазарев, певец:

Для меня записывать альбом и сводить альбом, делать трек-лист - равносильно, что родить ребенка для женщины. Был случай в Англии, я работал с новыми продюсерами, с которыми не работал до этого. Я привык к хорошим студиям, меня привели в маленькую комнату, где сидит человек за компьютером и стоит микрофон - все. Я напрягся, потому что это несерьезно, я подумал, а как же звукоизоляция? Я сразу не понял, но когда пришел финальный микс, я был просто в шоке, мне нечего было сказать. Звучало все так, как будто я записал на супердорогой студии, меня все устроило на 100%, чего никогда не бывало раньше.

Если бы кто-то сказал год назад, что корейский исполнитель в Америке будет №1, все бы посмеялись, но что-то сработало, какая-то фишка. Никогда не угадаешь, что сработает, но главное делать, если сидеть сложа руки, ничего не случится, я мог успокоиться, нет успеха в Европе-Америке, ну и ладно. Но мне так неинтересно.

Музыкант, актер, телеведущий – в этом творческом списке у Сергея Лазарева своя прерогатива.

Сергей Лазарев, певец:

Хобби - телеведущий, потому что я без этого смогу спокойно прожить.

Я последние года три не хожу ни на одно ток-шоу: ни на «Пусть, говорят», эти «Стирки». Зовут постоянно, но у меня очень много дел. Я потрачу время на приезд, ожидание в Останкино, эфир 4 часа. И при этом меня покажут 4 секунды, и я скажу: да, я согласен.

Сергей Лазарев, певец:

У нас любовь на ретро, такое ощущение, что сейчас ничего не производится, у нас производилось все в советское время, и мы все так упорно это перепеваем. А то, что сейчас происходит, не дает рейтингов. Нужно придумывать, голову включать, а не просто перепевать чужие песни.

А вот возвращаться к белорусским зрителям Сергей Лазарев готов вновь и вновь. Мы же радуемся его харизме и драйвовой порцией энергии на все 220!

Сергей Лазарев, певец:

Я очень люблю Минск и Беларусь, здесь всегда очень отзывчивая публика, всегда очень хорошо встречают, я бывал здесь не раз, я думаю, что многие говорят о вашей чистоте улиц и широких проспектах – о широте, нет вот этого нагромождения на мозги, я все время любуюсь.

Когда приезжаю, мне очень нравится. То, что отзывчивые, добрые люди – это факт. Неизбалованные, что ли. Это очень чувствуется. Я очень люблю скромность, а мне, кажется, в вас присутствует в хорошем плане скромность, и мне это очень нравится.

Все, что я вижу это различные площадки из окна машины, мне не остается времени погулять никак. Но я, где несколько дней бываю – это в Витебске, Славянский базар, еще со времен «Непосед», мы делали там целую программу. Про Витебск много знаю, про музей Шагала, там я бывал часто, и Славянский базар – важный этап моей жизни.