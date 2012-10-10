Белорус выиграл конкурс на лучший клип для популярной исландской группы, обогнав около тысячи участников

Новости Беларуси. Видеоклип «Dauðalogn», что в переводе с исландского – «мертвый штиль» белорусского режиссера Руслана Федотова, набрал наибольшее количество голосов в конкурсе на лучший клип для известной группы из Исландии Sigur Ros. Текст песни Руслан решил не читать, а наобум рассказать о жизни глухого белорусского села. Клип снимали в белорусской деревне, расположенной примерно в 150 км от Минска.

Летом нынешнего года Sigur Ros объявили о творческом конкурсе для начинающих режиссеров и клипмейкеров. Его суть – создать видео для одного из треков шестого студийного альбома группы.

Накануне подведения результатов молодой режиссёр признался: конкуренция на конкурсе настолько высока, что надежды на победу уже практически нет.

Руслан Федотов, белорусский режиссёр:

Что касается того, что Sigur Rós возьмет наш клип – это вряд ли, но, конечно, этого бы очень хотелось. Увидев пару видео из 830 загруженных, стало понятно, кто есть кто. Там действительно сильные работы. Для нас это был эксперимент – мы отлично провели время. Всегда приятно встревать в подобные заманухи.

На конкурсе были представлены около тысячи работ. Стоит отметить, что это не окончательная победа Руслана Федотова, так как Sigur Ros оставили за собой право назвать лучший клип и вручить победителю 5 тысяч долларов. Видеоролик будет выбран во время Лондонского кинофестиваля, а имена авторов будут опубликованы на сайте группы 15-го октября.