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Секреты проекта «Поющие города. Второй сезон» на СТВ изнутри

23 сентября 2013 13:30
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Новости Беларуси. Отыскать талант, как и создать новую отрасль в экономике, это дело непростое. Наш телеканал старается помогать творчески одаренным белорусам найти площадку для самовыражения, чтобы о них узнала вся страна. В 42 городах проводится отбор конкурсантов для второго сезона телепроекта СТВ «Поющие города».

Жюри из профессионалов, звезд, а также любителей, ставит перед собой цель зажечь как минимум новые звёзды на белорусской эстраде. А у конкурсантов задача - показать себя с самой яркой стороны. Мы отправились за кулисы проекта, чтобы узнать секреты «Поющих городов» изнутри, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014

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