Орган - музыкальный инструмет размером с многоэтажный дом

Звуки органа неповторимы и прекрасны. Величественная, торжественная ив месте с тем утонченная музыка буквально льется из тысяч деревянных и металлических, серебристых и золотистых, вертикальных т горизонтальных, цилиндрических и канонических труб.

Орган по своему устройству саамы сложный инструмент в мире и самый большой. Орудие Баха сравнится по высоте разве что с многоэтажным домом. Несмотря на это, механизм выверен до мельчайших деталей. Подробности в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!