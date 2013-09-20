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Орган - музыкальный инструмет размером с многоэтажный дом

20 сентября 2013 11:42
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Звуки органа неповторимы и прекрасны. Величественная, торжественная ив месте с тем утонченная музыка буквально льется из тысяч деревянных и металлических, серебристых и золотистых, вертикальных т горизонтальных, цилиндрических и канонических труб.

Орган по своему устройству саамы сложный инструмент в мире и самый большой. Орудие Баха сравнится по высоте разве что с многоэтажным домом. Несмотря на это, механизм выверен до мельчайших деталей.  Подробности в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

# Музыка # Музыкальный инструмент

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