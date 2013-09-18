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Кастинг телепроекта СТВ «Поющие города» в Гомеле

18 сентября 2013 16:52
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Телеканал СТВ представляет продолжение музыкального проекта «Поющие города», конкурса, призванного открыть новые имена и зажечь яркие звезды на музыкальном пространстве Беларуси. Известные белорусские артисты выберут участников из числа профессионалов и любителей, которые станут представителями нашего города на проекте «Поющие города» и примут участие в съемках полуфиналов проекта.

Если Вам уже есть 16! Если Вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий!

Танцоры и танцевальные коллективы будут рассматриваться  в качестве художественного дополнения к вокальным номерам.

Место и дата проведения:

Гомельский городской центр культуры, Гомель, ул. Ирининская, 16.
19 сентября 2013г., Четверг.
Начало в 14:00

http://afisha.sb.by/17113/

# Музыка # Пресса о нас

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