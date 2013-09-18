Кастинг телепроекта СТВ «Поющие города» в Гомеле

Телеканал СТВ представляет продолжение музыкального проекта «Поющие города», конкурса, призванного открыть новые имена и зажечь яркие звезды на музыкальном пространстве Беларуси. Известные белорусские артисты выберут участников из числа профессионалов и любителей, которые станут представителями нашего города на проекте «Поющие города» и примут участие в съемках полуфиналов проекта.
Если Вам уже есть 16! Если Вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий!
Танцоры и танцевальные коллективы будут рассматриваться в качестве художественного дополнения к вокальным номерам.
Место и дата проведения:
Гомельский городской центр культуры, Гомель, ул. Ирининская, 16.
19 сентября 2013г., Четверг.
Начало в 14:00
http://afisha.sb.by/17113/