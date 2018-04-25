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«Самая главная задумка этого видео – искать друг друга». Тео и Ольга Рыжикова – о новом клипе

25 апреля 2018 09:23
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Гимном любви без преувеличения можно назвать новый клип «По тонкому льду» в исполнении звездного дуэта. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Тео и певица Ольга Рыжикова

«Самая главная задумка этого видео – искать друг друга». Тео и Ольга Рыжикова – о новом клипе -1

О чем песня «По тонкому льду»? Какая задумка клипа? Как познакомилась пара? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # ТЕО # Ольга Рыжикова

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