«Самая главная задумка этого видео – искать друг друга». Тео и Ольга Рыжикова – о новом клипе

Гимном любви без преувеличения можно назвать новый клип «По тонкому льду» в исполнении звездного дуэта.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Тео и певица Ольга Рыжикова.
Гимном любви без преувеличения можно назвать новый клип «По тонкому льду» в исполнении звездного дуэта.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – певец Тео и певица Ольга Рыжикова.
О чем песня «По тонкому льду»? Какая задумка клипа? Как познакомилась пара? Узнаете, посмотрев видеоматериал.