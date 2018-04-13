«PROзвёзд». Певице Анне Плетневой поклонник подарил трактор

Голливудский актёр Рассел Кроу заработал почти три миллиона долларов, распродав на аукционе свои личные вещи и реквизит со съёмок фильмов, в которых снимался. Среди предметов, ушедших с молотка к новым хозяевам, было несколько особенных лотов, проданных за суммы в разы превышавшие стартовые. Среди них оказалась скрипка Джека Обри из фильма «Хозяин морей: На краю земли», алюминиевый меч Максимуса и бутафорская колесница из легендарного «Гладиатора». Торги прошли под лозунгом: «Искусство развода».



Напомним, в конце прошлого года Кроу окончательно оформил разрыв с австралийской актрисой Даниэль Спенсер, которой оставил кругленькую сумму отступных.

Принц Гарри и Меган Маркл, венчание которых состоится 19 мая, откажутся от свадебных подарков в пользу благотворительности. Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на официальное сообщение от имени королевской семьи. Пара выбрала семь благотворительных организаций, на адрес которых просит сделать пожертвование.



В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл



Доподлинно известно, что в предложенном перечне значатся проблемы, которые по-настоящему волнуют влюблённых. В частности, эти учреждения занимаются охраной окружающей среды, защитой прав женщин и решением проблем бездомных.

Почитатель таланта экс-солистки группы «Винтаж» Анны Плетнёвой преподнёс девушке необычный подарок. По словам певицы, она однажды обронила фразу, что мечтает о тракторе, дабы поскорее избавить город от снега. И через несколько дней – вуаля: сельскохозяйственная техника, как по мановению волшебной палочки, припарковалась около студии. Сложно представить, но внимательный поклонник отнюдь не олигарх, а обыкновенный преподаватель в средней школе. Молодой человек вот уже который год не жалеет времени и средств, чтобы радовать своего кумира. Звезда же, в свою очередь, уже отправилась на учёбу и готовится оседлать «железного коня».

10 апреля на малой сцене концертного зала «Минск» прошёл творческий вечер белорусской актрисы, певицы и телеведущей Веры Поляковой-Макей под названием «С Верой по жизни…».



Концерт был организован в честь сорокалетия звезды. Круглую дату исполнительница отметит уже в октябре, но ничуть не страшится этой цифры. Для поклонников своего творчества артистка читала стихи и пела. В том числе, были исполнены композиции из кинофильмов, в которых снималась актриса. Поддержать Полякову-Макей пришли её самые близкие и любимые.