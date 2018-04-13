«Готовился, проигрывал, но шел дальше, не теряя надежды». Большое интервью Евгения Курчича

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – представитель Беларуси на 27 Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» – Евгений Курчич. Вы восемь раз участвовали? Кто вам помогал? Какой был репертуар? Евгений Курчич, представитель Беларуси на XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018»:

Да, восемь раз. С 2010 года пробовался, готовился, проигрывал, но шел дальше, не теряя надежды. И вот, в этот раз мне удалось харизматичным покорить жюри. Я думаю, что мне помог репертуар, потому что он был выбран очень правильно. Со мной работает профессиональная команда, это и режиссеры, и продюсеры, и мои коллеги: артисты, музыканты. Я работаю в Университете культуры, поэтому со мной рядом творческое сообщество, и, конечно же, мои студенты. Все, конечно же, принимали участие не только в выборе репертуара, но и в подготовке к конкурсу. Я думаю, что дальше они со мной и пойдут.

Что касается репертуара, то первая песня у меня была на национальном отборе легендарная песня «Песняров» – это «Крик птицы». Это было самое сложное для меня исполнение, потому что все-таки это легендарная, брендовая песня. Я общался не только с «Песнярами», но и с другими исполнителями. Я могу сказать, что у меня есть опыт игры в театре – это мюзикл «Дубровский», «Казанова», «Семь тайн Беларуси» – историко-национальный проект, где я играю роль драматического актера. Кто был на наших спектаклях, могут меня видеть в разных ипостасях, поэтому это помогает мне более правильно раскрыть образ песни, ее тему. И, конечно же, мы должны представить достойно страну, выбран специальный конкурсный репертуар. Над второй песней в данный момент мы думаем. На национальном отборе – это было «Simply the Best», а сейчас наметки есть, но в связи с тем, что до конца апреля мы имеем полное право работать над репертуаром, менять, что-то придумывать, но у меня есть еще небольшой кусочек времени. Откуда такая любовь вообще к конкурсам? Вы не только восемь лет участвовали в национальных отборах на «Славянский базар», но и еще на конкурс «Евровидение» и в других конкурсах, фестивалях участвовали. Евгений Курчич:

Я согласен со многими скептиками, что каждый артист, вокалист должен пройти ряд международных, республиканских проектов, конкурсов, фестивалей, чтобы закалять свой профессионализм, растить себя как профессионала, потому что все-таки это нервы, это нужно пережить, нужно почувствовать. Для того, чтобы стать профессиональным артистом, чтобы мы выходили, не боясь, чтобы мы выходили на сцену как в последний раз, не доказывать что-то и кому-то, а мы должны просто радовать своими песнями, своей энергетикой зрителя, чтобы зритель приходил на наши концерты. В апреле 2012 года Евгений Слуцкий становится победителем «Академии талантов», а сейчас что-то пошло не так и фамилия поменялась. Почему полностью изменился имидж? Евгений Курчич:

На самом деле я работаю над имиджем, была возможность как-то меняться и, собственно говоря, мы пришли к этому. Возможно, неудачные стрижки, какие-то поправки. Артисты работают над имиджем. Так получилось, что сегодня я такой, я себя так чувствую. И чувствую себя, в принципе, нормально, спокойно.

Что произошло с псевдонимом? Евгений Курчич:

Что касается псевдонима, тоже было принято решение, когда в рамках коллектива «Театр песни Ирины Дорофеевой» я был Слуцким. Когда я пошел дальше как артист работать, было принято решение, что нужно меняться, не только образ, но и все-таки своя фамилия ближе. Вы принимали участие в проекте СТВ «Золотая коллекция белорусской песни». Какие ощущения и впечатления от таких концертов, где собраны все самые белорусские песни? Евгений Курчич:

Я могу даже приоткрыть секрет – это было первое мое выступление на телеканале СТВ в рамках этого проекта. Какие планы после «Славянского базара»? Что потом? Евгений Курчич:

Потом – работа. Но с учетом того, что я уже опытный артист, у меня есть первый альбом, который вышел полтора года тому назад, возможно, какие-то песни еще напишутся, и мы работаем над репертуаром. Клипы, гастроли и все это есть, да и это все было и будет.