Пианистка Элисо Болквадзе, «Артист ЮНЕСКО во имя мира», семью нотами «нарисовала» портрет современной Беларуси

Новости Беларуси. А сейчас о звуках, которые вне эпохи, времени и пространства. Элисо Болквадзе – знаменитая грузинская пианистка и артист ЮНЕСКО — во имя мира на неделе приехала в Минск с концертом. А мы не упустили возможность пообщаться с бесстрашной женщиной, которая готова остановить войну силой искусства. Её пулемет – это сонаты Моцарта и экспромты Шуберта, а главная профессиональная мечта – выступить во всех горячих точках.

В этом интервью программе «Неделя» на СТВ мы много говорили об оружии искусства и попытались соединить неуёмный грузинский темперамент и белорусскую «памяркоўнасць» всего-то в семи нотах.

Элисо Болквадзе, пианистка, «Артист ЮНЕСКО во имя мира» (Грузия):

То, что я вижу и наблюдаю, белорусы – это уравновешенный народ, спокойный.

Вы сталкивались с такими тандемами? Взрывного и спокойного?

Элисо Болквадзе:

Да. Это как-то балансирует друг друга. И в отношениях, и в музыке, в политике. Везде. Потому что, когда много темперамента, быстро от этого напрягаешься, можно устать. А когда есть другой характер, который тебя как-то по-другому подталкивает на другие вещи, это тоже очень полезно. Такой тандем может быть очень полезным.

А правду говорят композиторы и профессиональные пианисты, они в какой-то момент времени улетают в другой мир?

Элисо Болквадзе:

В транс! Абсолютно. Мы не находимся на сцене в нормальной ситуации.

Вы – «Артист ЮНЕСКО во имя мира». А вот в этом смысле, где ваши мысли витают?

Элисо Болквадзе:

О, мои мысли очень сильно летают туда, где есть война сегодня. Это Сирия. Это беженцы. Это в Грузии тоже, дети, которые страдают от этого, которые пострадали. Это всеобщая идея, чтобы музыкой помочь людям, которые не могут уже найти общий язык, которые должны воевать и убивать друг друга.

Но ваше оружие вот это (прим. пианино)? Вот это ваш пулемет? Вы готовы из него стрелять в противника?

Элисо Болквадзе:

Да. Это так и есть. Артиста ЮНЕСКО так и можно понять. Это очень символично.

А где вы, говоря символичным языком, где вы уже стреляли музыкой, метко стреляли. Аллегро или ларго? Какая музыка в горячей точке?



Элисо Болквадзе:

Скорее всего, и ларго, и аллегро. Вся музыка нужна, особенно есть акцент на детей. У меня есть свой фонд в Грузии, который помогает детям, маленьким детям.



Но у вас, в ваших планах – помочь сирийским детям. И не только детям. У вас концерт в Сирии планируется. Это правда?



Элисо Болквадзе:

Планируется. Мы сейчас пока не можем это осуществить с ЮНЕСКО. Но мы поедем, наверное, в Бейрут, это будет, наверное, в феврале.

Не страшно?

Элисо Болквадзе:

Нет.

Вы бесстрашная грузинская женщина?

Элисо Болквадзе:

Нет. Я абсолютно уверена, что никто не будет стрелять, если вы будете играть музыку, если вы будете петь. Если у вас есть это орудие, орудие красоты. Это всемирный язык музыка. Я не боюсь. Я действительно не боюсь.

В Беларуси нет войны, нет конфликтов. Вы приехали к нас в гости. Что вы нам привезли?



Элисо Болквадзе:

Я думаю, что люди, которые меня слышали, они слышали Шуберта, Моцарта. Это музыка, которая всегда нужна, даже когда нет конфликтов. Даже когда все хорошо. Я очень счастлива, что это был день, когда была инаугурация президента, господина Лукашенко. Я очень счастлива. Тоже есть ситуации, когда музыка по-другому это воспринимается и торжественно принимается.



Семью нотами, казалось бы, семью нотами можно сделать что угодно. Можно отразить характер человека. Можно передать эмоции. Можно нарисовать портрет. А давайте нарисуем семью нотами портрет современной Беларуси.



Элисо Болквадзе:

Я думаю, что самое главное, что у меня останется из этой страны, я попробую (играет и комментирует).



Элисо Болквадзе:

какая-то ностальгия... Какая-то ассоциация есть, какая-то кристальность, аккуратность. Но я, может быть, еще не знаю до конца. Может быть, аллегро еще придется.



Давайте вернемся к теме войны и к вашей миссии – артист, который несет мир во всем мире. А вот у вас не было мысли – то, что нам близко и тоже больно – ситуации в Украине, когда на Донбассе стреляют, когда в Луганской области стреляют и убивают, когда там льется человеческая кровь, и детская в том числе. Вы не хотите туда съездить с вашим оружием?

Элисо Болквадзе:

Везде, где есть конфликт, у меня есть идея туда поехать. Это одна идея, одна боль, одна трагедия. Понимаете? Везде, где людей убивают, это везде ужасно.

А вот какая должна прозвучать музыка, чтобы человек бросил оружие? Вот какая, покажите мне!



Элисо Болквадзе играет...