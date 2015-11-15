Белорусские певцы – о том, какой должна быть композиция, посвященная женщине

Какую музыку слушают женщины, какие песни заставляют их плакать или смеется? Вместе с самими артистами мы попытались ответить на этот вопрос.

Любимец публики Тео, несомненно, покорил не одно женское сердце, но признался, что в его репертуаре пока что нет песен, посвященных конкретным женщинам.

Тео, певец:

Девушка, у которой сейчас все хорошо, у которой любимый, которая любит, безусловно, не будет слушать так называемую смурную музыку, в которой поется о ранах, где кровь бежит по венам. Она будет слушать что-то позитивное.

А вот у Вячеслава несколько иное представление, какой должна быть песня, посвященная любимой женщине.

Вячеслав Шарапов, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:

Песня о женщине – это признание в любви прежде всего. Потому что все женщины всегда ждут признаний. В любви, в верности. Там должно прозвучать то, что именно она самая красивая. И каждая должна думать, что это именно для нее и о ней. Каждую песню нужно проживать и понимать, о чем ты поешь. Самое главное, что содержится внутри, какова вообще степень таланта поэта, степень таланта композитора, степень таланта исполнителя. Это очень важные слагаемые.

Саша Немо признался: он по своей натуре влюбчивый человек. Вдохновение к артисту может прийти в любой момент. И на новую композицию его может вдохновить даже красивая незнакомка. Но все же своей главной песней он называет песню «Мама».

Саша Немо, певец:

Я как автор всех своих композиций, и исполняю их практически на всех сольных концертах, песню под названием «Мама». Как бы это банально ни звучало, но многие авторы посвящают свои песни мамам. Я эту песню посвятил не одному человеку, а двум женщинам. Моя мама сама из близняшек, и долгое время мы жили вместе большой семьей, в соседней квартире. Детство, мамы на одной работе, разные смены. Но очень рано моей второй мамы не стало. И когда я писал песню «Мама», естественно, я не мог думать об одном человеке. И у женщин настолько разнообразный и богатый спектр чувств, можно дергать за любые ниточки – и ты попадаешь в одну, вторую, в третью, в пятую. Поэтому кому-то нравится внешность, кому-то нравятся тексты, кому-то нравится мелодия, кому-то еще что-то. Нужно найти что-то такое универсальное, что понравится всем.

Неоднократный обладатель титула «Лучший певец года» Алексей Хлестов ценит песни о любви и с трепетом говорит о любимой женщине, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алексей Хлестов, певец:

Песни, которые я исполняю, мне повезло с направлением. Это романтические песни о любви, о том, как люди влюбляются, расстаются. Естественно, у каждого человека. Эта тема затрагивает, наверное, самый широкий диапазон и сегмент слушателя. Начиная от 16 лет, от влюбленности первой, до пока человек живет на белом свете, может продолжать любить. И большинство песен, как правило, это медленные, романтические полуромансы. Сейчас такие песни становятся больше похожи на поп-рок, такие утяжеленные. Эти песни о расставании. Песня о женщине должна быть искренней, спетой душой, голосом, сердцем, а сработана аранжировка, текст профессионалами, которые это тоже чувствуют. То есть каждый из нас причастен к песне, он должен быть очень чувствительным человеком, который творчески понимает, насколько тяжело, когда тебя кто-то оставляет, или насколько радостно и тепло внутри тебя, когда ты влюбляешься, вот эти первые чувства.