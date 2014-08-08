Романтик белорусской эстрады Алексей Хлестов: Новая песня «Мы разошлись» - прекрасная возможность подумать о чувствах, любви, и что-то изменить в отношениях!

Алексей Хлестов - популярный белорусский певец, неоднократный обладатель титула «Лучший певец года» Белоруссии. Алексей — первый из белорусских исполнителей, который принял участие в Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна-2005» в Юрмале. Также Хлестов первый в Белоруссии, чьи концерты трижды проходили с аншлагами на главной сцене страны — во Дворце Республики. Сегодня он - гость программы «УТРО» на СТВ.

Сентябрь на носу. Время сейчас очень жаркое. Работа над альбомом велась, ведётся, или уже завершается?

Алексей Хлестов, певец:

Выпуск нового альбома мы держали несколько лет, поскольку правильно подбирали материал, правильные песни. Последние две песни, которые были уже сформированы «Ты больше не моя» и «Мы разошлись». Это очень интересные работы, можно сказать, такое «детище» - заключительная, завершающая точка в альбоме. Он завершён. И выпуск альбома намечен на середину, может быть, конец сентября.

А почему такая задержка была?

Алексей Хлестов, певец:

Искали новое направление. Нет, не то, что новое направление… Все песни о чувствах, о любви. Я себя считаю по сей день одним из самых романтических певцов, который поёт о чувствах, о любви, о разбитых сердцах, о сердцах, воссоединившихся вместе … Мы искали что-то новое. Потому что я повзрослел, поклонники тоже. Публика стала немножечко «зрелой». Соответственно, нужно было даже в музыке, в аранжировках, в самом «Sound Production» быть более серьёзным. Более строгим. Последние песни - это то, к чему мы будем идти уже в следующих альбомах со всей творческой командой. Музыку написал Анатолий Чепиков, текст Татьяна Богинская, аранжировкой занимался Андрей Слончинский.

На днях ты ездил в Польшу, где представлял Беларусь с Алёной Ланской...

Алексей Хлестов, певец:

Это замечательный фестиваль. Я могу немножко сейчас ошибиться: либо третий, либо четвёртый год они его проводят. Это фестиваль культуры Беларуси. Город Михалово. Приграничная зона. До Белостока 37 километров. Это сделано в таком стиле… Как бы «Дажынкі», но польские. Замечательная сцена, люди улыбаются. Большинство зрителей - это этнические белорусы, которые из Беларуси переехали в Польшу и там живут, работают, учатся. Мне было сложно выходить на сцену со своими песнями в другой стране. Но как оказалось, ничего сложного нет. Потому что как оказалось большая часть зрителей - это белорусы, которые смотрят и слушают. Кто-то в Интернете, кто-то по телевидению… Хочу к ним обратиться:

«Дорогие друзья, спасибо вам за замечательную поддержку, за великолепнейшее настроение, огромное спасибо за приглашение!»...

И спасибо нашему Министерству культуры за то что отправили меня туда по приглашению польской стороны.

А что с отдыхом? Как отдыхает Алексей Хлестов и что ещё в планах?

Алексей Хлестов, певец:

Обычно как говорят, лето для артистов - это более спокойная пора отдыха. Большинство концертов - до летнего периода. До мая. Но как оказалось, не только была жаркая погода и теплое солнце нас грело, но и большинство артистов занимались «горячей» работой. И я один из тех артистов, которые постоянно работают. Но в принципе… Зачем мне уезжать из страны, если здесь +37 градусов?! (смеется). Вообще, в деревню выезжаю. В Витебской области у наших родственников по линии супруги есть дом. Но все-таки хочется поехать на море, ничем не заниматься. Отключить телефон, поплавать, покушать фрукты, побегать километров пятнадцать...

Все обратили внимание, что ты достаточно сильно похудел. Это работа, или спорт?

Алексей Хлестов, певец:

Нет, это всё было целенаправленно. За два месяца я «ужал» себя на 10 килограмм. Мне было сложно в том весе, в котором я находился. Но так произошло, что я немножечко приболел и мне пришлось пересмотреть полностью свою позицию к жизни, графику работы, еде… Мне нужно было организовать самого себя. К сожалению, я взрослею. И когда я получил тот результат, который мне записали доктора, я стал немного обеспокоен. Я принял решение, что мне нужно за собой не просто присмотреть, а заняться собой вплотную. Я игнорировал даже несколько съемок. Сказал: «Ребята, дайте мне год для того, чтобы восстановиться!». Всё прекрасно получилось! Большинство свободного времени я стараюсь провести с семьёй, ни в коем случае не забывая о себе, потому что я понимаю: за собой нужно следить, я хочу петь до старости! Я хожу в спортзал три раза в неделю. Но я не занимаюсь физическими нагрузками, я занимаюсь физ-куль-ту-рой! Я не занимаюсь сумасшедшим фитнесом, тяжёлой атлетикой, на велосипеде не гоняю 500 километров… Я могу проехать от 35 километров. За 2,5 часа я проезжаю до 45 километров. Я в этом году полюбил велосипед. Прикольная штука! Здесь вопрос самоорганизации скорее всего. Так как я человек, который к себе относится предвзято, для того, чтобы достичь результата, у меня всё должно быть по времени и чётко.

Какую песню мы услышим?

Алексей Хлестов, певец:

Песня называется «Мы разошлись». Пусть не смущает название. Наверное, каждый, кто слушает песню, кто в душе романтик, он всегда это переживал, все эти моменты. Песня о любви, о чувствах. Авторам огромное спасибо. На мой взгляд, это прекрасная песня для того, чтобы подумать о чувствах, о любви, и может быть что-то изменить в отношениях..