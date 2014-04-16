Рисунки, совы, статуэтки. Что подарили Пугачевой на 65-летие?

Новости России. Букет роз от бывшего супруга, рисунок от Николая Баскова, телеграмма от президента и неисчислимое количество поздравлений от поклонников по всему миру. 15 апреля Примадонна российской эстрады отметила 65-й день рождения.
Торжество началось в подмосковной деревне Грязь. Одним из первых Аллу Борисовну поздравил экс-супруг, певец Филипп Киркоров. В Грязь он приехал с огромным букетом роз и подарками.
Филипп Киркоров, певец, продюсер, бывший супруг Аллы Борисовны (запись в instagram, орфография и пунктуация автора сохранены):
Несравненная! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!! Этот замечательный день подарил нам тебя, на радость, на счастье! Ты скрашиваешь наши будни своим талантом вот уже 40 лет! Без твоих песен о любви я не представляю нашу жизнь! Лучше тебя не было и не будет, как бы не старались и не пытались сегодня "новенькие", не смотря на то что молоденькие) Ну а я тебя обожаю и люблю! И вернее Друга по жизни у меня не было и нет! Спасибо, что ты есть! Будь счастлива и любима! И конечно здоровья тебе и твоей дружной семье, ведь я знаю как никто, что это для тебя самое главное! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ АЛЛА!
Напомним, к юбилею Аллы Пугачевой начали готовиться задолго до торжества.
О ней уже которую неделю снимают программы, ей посвящены специальные проекты в крупнейших периодических изданиях и телеканалах.
Последнюю неделю СМИ обсуждают наряды Примадонны, ее манеры вести себя на публике, а также то, как менялась легенда на протяжении творческого пути.
Подарки креативные, нужные и совсем неожиданные.
Один из российских телеканалов решил порадовать Примадонну в день рождения ее портретами, которые нарисовали звезды российского шоу-бизнеса.
Как умел, изобразил Аллу Борисовну и золотой голос российской эстрады Николай Басков. Работу он опубликовал на своей странице в социальной сети.
Правда, Басков не уверен, что рисунок понравится Примадонне. Почему? Смотрите фото!
Вечером друзья и коллеги Примадонны собрались в ресторане на Тверском бульваре, где и продолжился праздник.
Как сообщают российские СМИ, среди медийных персон были замечены: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Цекало, Александр Буйнов, Михаил Жванецкий, Борис Моисеев, Игорь Крутой, Юрий Николаев, Владимир Винокур с супругой, Валентин Юдашкин с женой и дочкой, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Дима Билан, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, дочкой Клавой и сыном Дени и многие другие.
Гости охапками несли желтые цветы, которые так любит именинница.
По информации Starhit, Александр Буйнов подарил Алле Борисовне набор марокканских статуэток.
Ирина Хакамада призналась, что приготовила Пугачевой две шали с совами, чтобы согревали певицу. Александр Ширвиндт подарил рыбку для украшения бассейна.
Впрочем, Алла Борисовна от юбилейных телеинтервью хоть и отказалась, но в день своего рождения преподнесла неожиданный подарок для своих поклонников, презентовав новую песню «Нас бьют, а мы летаем». Она стала, пожалуй, самой обсуждаемой композицией вчерашнего дня.
«Нас бьют, а мы летаем», новая песня Аллы Пугачевой:
Пусть врут, что крепчаем от новых предательств,
Подбитый изменой не ждёт доказательств.
Кто крыльев лишился – боится влюбляться,
Но должен над страхом потери подняться.
Подняться...
Нас бьют, мы летаем от боли всё выше,
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют, мы летаем, смеёмся и плачем,
Внизу оставляя свои неудачи.
С юбилеем Пугачеву поздравило и высшее руководство РФ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев пожелали певице здоровья и всего наилучшего.
Владимир Путин, президент РФ (в телеграмме по случаю юбилея Аллы Пугачевой):
Юбилей такой замечательной, всенародно любимой певицы, подлинной звезды отечественной эстрады – большое, праздничное событие для всех почитателей Вашего дарования. Вас искренне любят за яркий и щедрый талант, неустанный творческий труд и безграничную преданность искусству. Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлечённостью объединяете людей вокруг новых, интересных идей и планов.
Несколько лет назад в интервью нашему телеканалу Примадонна призналась, что отчасти считает себя белоруской.
Почему? Подробности вы узнаете из видео!