Певец, шоумен Тимур Родригез: Настоящего мужчину делает женщина!

Тимур, расскажите, как начинается Ваше доброе утро?

Тимур Родригез, певец, шоумен:

Мое доброе утро, если оно бесконечно доброе, счастливое, волшебное, - начинается с крика моих детей (смеется). Я не только иронизирую, иногда бывает, они действительно кричат! Один из них очень мал.

Мне кажется, что нет ничего прекрасней в жизни мужчины, чем дети. Я думаю, что настоящего мужчину делает женщина, появившаяся в его жизни - ТА САМАЯ!

И дети, которые у него есть. Жизнь мужчины должна быть направлена не только на весь мир, но и на его мир, который он сам создал. Нет ничего прекрасней, чем поступки, направленные на тех, кто в твоей жизни является источником этой самой жизни. В моем случае именно так и происходит. Я могу сказать, что просыпаясь дома, пусть даже с криками (как я иронизировал), я чувствую себя гораздо более счастливым, потому что я понимаю, что пусть даже это будет короткий завтрак, или это будет полдня, а вечером у меня работа, - я проведу это время с людьми, которые делают меня счастливым и дают возможность почувствовать тот вкус жизни, потому что в моей жизни невозможно без них. Как бы прекрасна не была моя артистическая история и творческая жизнь, все равно есть история, которая делает меня абсолютно счастливым…

В школьные годы Вы уже окружали себя занятиями, связанными с присутствием дам, их оценкой. Связано ли это сейчас с целевой аудиторией Ваших слушателей и Ваших поклонников?

Тимур Родригез, певец, шоумен:

До тех пор, пока я не перестану чувствовать себя мужчиной, мне всегда хотелось знать и чувствовать, что я интересен прекрасной половине. Практически 99% из того, что я делаю направлено исключительно на прекрасный пол. Я хочу видеть, что нравлюсь женщинам! Я без этого не могу день прожить!

Будучи постоянно в гастрольном туре со своим папой, а папа очень много ездил с театром по городам, я понимал, что мне нравится это состояние: быть постоянно на колёсах, постоянно куда-то спешить, выходить на сцену… Я понимал, что мне хочется заниматься творческой профессией. Когда я впервые увидел по телевизору Майкла Джексона, я понял, что хочу добиваться такого же состояния у моего зрителя. Я понимал прекрасно, что человек, который способен вызвать в человеке такие чувства и такие эмоции, - действительно чего-то стоит.

В какой момент пришло осознание, что в Вашем творческом пути дорога пойдёт только вперёд?

Тимур Родригез, певец, шоумен:

Мне кажется, что в этом состоянии я жил с детства. Может, я не понимал этого до конца. Я пел, танцевал, читал стихи, участвовал в спектаклях. С каждым годом я понимал, что мне без этого просто не жить. Мне всегда хочется, чтобы все мои, порой безумные, сумасшедшие, идиотские идеи были реализованы. Я потом это всё отсею, выберу лучшее… Но я попробую. Я неоднократно читал статьи Познера для разных журналов и смотрел его интервью. Когда он находится в качестве интервьюируемого. И он неоднократно упоминал одну из моих любимейших сцен из одного из моих любимых фильмов, где рассказывает о том, что человек подымает раковину, а ему говорят: «Оставь ее, у тебя не получится!». А тот отвечал: «Но зато я попробовал!».

Чему Вы сейчас больше уделяете внимание?

Тимур Родригез, певец, шоумен:

Последние восемь лет я сконцентрирован исключительно на музыке, хотя я по-прежнему занимаюсь телевидением. Окунулся немного в кино. Но все же то, что случилось в моей музыкальной жизни, - это то, к чему я больше всего всегда стремился и чего я больше всего хотел. Я очень рад, что перешёл из состояния человека, который хотел, в состояние человека, который смог. Даже не может, а уже смог! Я смог переубедить невероятное количество людей в их нежелании воспринимать меня как музыканта, я смог переубедить невероятное количество людей в их нежелании слушать мою музыку, брать ее на радио, на телевидение. Я горжусь теми песнями, которые я написал сам. Победами, которые у меня уже есть. Я горжусь тем, что люди, которые не верили в меня, вдохнули в меня гораздо больше сил, чем я даже мог себе это представить…

Что дальше?