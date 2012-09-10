«Восточный базар-2012» в Ялте. Белорус Саша Немо и казах Димаш Кудайбергенов разделили первое место

Новости Украины. Разрешилась главная интрига «Восточного базара». Накануне поздно вечером в Ялте состоялся финал международного конкурса эстрадных исполнителей. В вокальном состязании сошлись представители трех десятков стран. Отбор артистов проводил телеканал СТВ – один из соорганизаторов «Восточного базара».

Гран-при и премия в 5000 долларов достались исполнителю из Азербайджана Джаллалу Аббасову. Беларусь тоже не остались без наград. Первое место разделили представитель нашей страны Саша Немо и участник из Казахстана Димаш Кудайбергенов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саша Немо, обладатель первого места конкурса «Восточный базар-2012»:

Я себя сейчас чувствую, наверное, в своей тарелке, потому что было бы не очень корректно и удобно в гостях оторвать самый большой кусок пирога. Второй по значимости пирог достался мне, первое место. А первое место, по-моему, это первое место.

Джаллал Аббасов, обладатель гран-при конкурса «Восточный базар-2012»:

Это толчок в фестивале. Это мое четвертое гран-при. Я через каждые несколько лет езжу на фестиваль, чтобы проветриться.