Проект «Поющие города». Кастинг прошёл в Речице

Недавно в Речицкой школе искусств прошел кастинг проекта «Поющие города», где все желающие могли выступить с вокальными или танцевальными номерами.

К слову, это второй сезон музыкального проекта телеканала СТВ. Проявить себя решили самые смелые речичане. В их числе оказалась Любовь Капшай, выпускница Речицкого педколледжа, участвовавшая в проекте в прошлом году и вышедшая в полуфинал. По словам Любови, проект очень интересный: работа с известными артистами, которые знают, что такое сцена и как себя на ней вести, могут многому научить.

Первый сезон проекта снимали во Дворце Республики, где в течение трех дней прошли два полуфинала и финал.

На этот раз для кастинга девушка выбрала песню «Sleepinginmycar» группы «Roxett», которой хотела зажечь жюри, а именно – Елену Попову, педагога по вокалу Школы искусств, группу «Топлесс» и известного телеведущего телеканала СТВ Антона Мартыненко.

Не все перепевали известные хиты. Так, например, Наталья Жилицкая исполняла авторскую песню “Ангел”. Она поделилась, что очень волнуется перед номером, ведь в этом проекте участвует первый раз.

–Хорошо, что есть такие конкурсы, где люди могут показать свой талант, – говорит Наталья.

Речичанин Андрей Бурковский исполнял кавер-версию на песню группы «Земляне» «Трава у дома». Молодой человек занимается лыжными гонками, а тут вдруг оказался на сцене.

– Видите, и спортсмены посещают такие мероприятия! – заметил Андрей.

Всего в кастинге приняли участие около 20 человек. Мы с нетерпением будем ждать результатов, а всем участникам пожелаем удачи!

Кристина ЕРЕНБУРГ

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Источник: http://www.dneprovec.by/2013/09/proekt-poyushhie-goroda-kasting-proshyol-v-rechice/