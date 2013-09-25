Анастасия Стоцкая рассказала, почему её сын похож на Филиппа Киркорова

Новости России. Роман с королём российской эстрады певице Анастасии Стоцкой приписывали давно. После того, как артистка показала фотографии своего 2-летнего сына Александра, поползли слухи, мол, мальчик – вылитый Киркоров. Окончательно устав от вранья, Стоцкая рассказала, почему её ребёнок так похож на Филиппа Бедросовича.

Анастасия Стоцкая, певица (в интервью украинскому порталу «ТСH.ua»):

Да вы что! Знаете, мне очень часто, особенно близкие люди говорили, что я похожа на Филиппа Киркорова. Даже фигурой. У меня широкие плечи, узкие бедра, ножки немножко расходятся. И вот, как бы, какие-то некоторые в мимике моменты.

Про настоящего отца мальчика Анастасия рассказывает немного. Известно, что супруга зовут Сергей, и он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Анастасия Стоцкая, певица (в интервью «Теленеледе»):

Мы по-тихому расписались в ЗАГСе, приехали домой, выпили по бокалу шампанского – вот такая была свадьба. Когда родился Саша, я решила, что целиком посвящу себя только ребенку. Была с ним круглосуточно, кормила по требованию, без всякого режима. Он все время лежал у меня на руках: поест и спит. А я сижу, счастливая, смотрю на него. Приходили друзья-знакомые, поздравляли с рождением Саши, дарили ему подарки. Приезжал и Филипп – Сашенька ему очень понравился. Первое время мы с мужем все время спорили, на кого из нас он похож, выискивали в нем то черты Сережиного папы, то моих родителей, ждали, когда он улыбнется, когда скажет первое слово. Сейчас наблюдать за ним – одно удовольствие, можно часами сидеть, смотреть на него и улыбаться! Он становится самостоятельным.

На днях Филипп Киркоров в буквальном смысле взорвал Интернет. Певец презентовал видеоклип «Троллинг». За 4 дня клип собрал почти 1,5 млн просмотров на YouTube. И, судя по комментариям, новый клип Киркорова посмотрели даже те, кто не является поклонником его творчества. Артисту наскучили постоянные нападки и критика со стороны интернет-пользователей, и с помощью видео он решил ответить всем и сразу (смотрите видео).