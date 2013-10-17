«Поющие города-2013». Наставником минских конкурсантов стал и даже лично их выбирал Александр Рыбак

Нашумевший во всех смыслах телевизионный проект канала СТВ «Поющие города» готовится заинтересовать и крепко приковать к экранам многочисленных зрителей во втором сезоне. С ходу шоу принесло создателям статуэтку в развлекательной номинации конкурса «Телевершина–2013». А уж сколько шуму наделали участники! В смысле, исполнили много песен, а еще больше их прозвучало во время отборочного этапа. Вот и в этом году без кастинга никуда. Прежде чем шоу зайдет на второй круг, нужно найти самых талантливых конкурсантов. На прошлой неделе отбор наконец–то состоялся в Минске, и корреспонденты «СБ» не упустили случая заглянуть в Молодежный театр эстрады.

Именно там проходил долгожданный кастинг для столичных жителей, не обделенных музыкальными способностями. Любопытным он был еще и потому, что наставником минских конкурсантов стал и даже лично их выбирал Александр Рыбак. Наверное, всем без исключения рыболовам–любителям было бы лестно оказаться в тот день на прослушивании. Фамилия победителя конкурса «Евровидение–2009» звучала на каждом углу. Возможно, именно приезд Александра сподвиг многих прийти в этот день в театр. По крайней мере, на то намекала периодичность, с которой у певца просили автографы прямо на листиках с порядковым номером участника. Ни намека на звездную болезнь — Рыбак охотно расписывался на протянутых бумажках, а кому–то даже ответил рукопожатием. Счастливчик гордо направился к выходу и, пожалуй, слишком серьезно для шутки заявил: «Руку не буду неделю мыть!»

Сыграло ли роль обаяние певца, громкий успех первого сезона шоу или все это вместе, но на кастинг пришло впечатляющее количество потенциальных конкурсантов. Без преувеличения, в здании театра было не протолкнуться.

Тем временем Александр, еще не подозревая, что слушать участников ему предстоит 8 часов без перерыва, с энтузиазмом их подбадривал. В первую очередь поприветствовал всех, пожелал удачи и произнес: «Не уважайте меня очень сильно». В смысле попросил не бояться его самого и его авторитета как певца. Он учил молодых артистов не стесняться спорить и отстаивать свою манеру исполнения до последнего. Кстати, несмотря на годы в Норвегии, язык певец не забыл и говорил весьма уверенно, бегло и понятно. Никто на недопонимание не жаловался, зато Александр сетовал на английский самих конкурсантов, мол, произношение у большинства хромает, слова часто не разобрать и, вообще, лучше бы пели на родном. На белорусском.



Рыбак восхитился исполнением хита «Рюмка водки на столе» одним столичным таксистом. Приглашенная звезда добрые пять минут расхваливала выбор по–настоящему мужской композиции, очень соответствующей исполнителю. Поди разберись, откуда у Александра столько чувств к русскому застолью, тем более что другие детали нашей жизни он слегка подзабыл. Например, попытался выяснить у организаторов, когда ждать на сцене некоего «ФИО», и был слегка удивлен расшифровкой этих трех букв. Не меньше его удивляла и феноменальная способность других членов жюри безошибочно определять, связан ли участник узами брака. Тут уж телеведущая СТВ и одна из строгих судей в тот день Ирина Хануник–Ромбальская объяснила, что подсказку нужно искать на безымянном пальце правой руки. Оказалось, в Норвегии такое кольцо означает симпатии его носителя к рэпу.



Пожалуй, рэп — это единственное, чего в тот день на сцене не исполняли. А так было все: проникновенные баллады, цыганские романсы, перепевки композиций известных исполнителей на английском и французском и стихи собственного сочинения.



Кажется, Минск еще на стадии отбора решил заполучить титул самого поющего города.

Советская Белоруссия №197 (24334). Пятница, 18 октября 2013 года.

Автор публикации: Антон КОСТЮКЕВИЧ

Фото: Александр СТАДУБ