Почему композитор Эдуард Ханок считает себя гением? Интервью с лауреатом Национальной музыкальной премии за вклад в развитие современной музыки

Один из лауреатов Национальной музыкальной премии хорошо всем известен. Это народный артист, композитор Эдуард Ханок. Он получил звезду за вклад в развитие современной музыки и готов сейчас внести свой творческий вклад в программу «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь».

Юрий Козиятко:

Эдуард Семенович, здравствуйте!

Эдуард Ханок:

Добрый вечер!

Юрий Козиятко:

Рядом с Вами стоит звезда, которую Вам вручили. Которая по счету?

Эдуард Ханок:

Можно я так буду стоять?

Юрий Козиятко:

Да, можно! Как герой Беларуси почти!

Эдуард Ханок:

Да.

Юрий Козиятко:

Которая по счету, скажите, на полочке, где стоят Ваши самые драгоценные призы?

Эдуард Ханок:

Вы знаете, если честно сказать, звезд я не получал. Спасибо каналу СТВ, Первая звезда, потому что я получал в основном за лучшие песни года, были дипломы. Вы помните «Песня года»: «Песня-71», «Песня-72», «Песня-73» и так далее.

Юрий Козиятко:

А нет каких-то звезд? Вот, как Лученку, на «Славянском базаре» звезду заложили?! Не знаю, может быть, назвали звезду именем Ханка где-то там в далекой галактике? (улыбается)

Эдуард Ханок:

Вы знаете, я попробую ответить шуточно. Понимаете, у нас субординация, понимаете, у нас кто-то один должен получать звезды. Поэтому Игорь Михайлович все получил. Спасибо. Все, я считаю, совершенно справедливо. А знаете почему? (улыбается)

Юрий Козиятко:

Не ерничаете? Без зависти?

Эдуард Ханок:

Нет. А знаете почему? Потому что со временем я понял одну очень важную тонкость нашей работы: он композитор белорусский. А я композитор из Беларуси. То есть, я то же самое, что Антонов, Свиридова, Елена Воробей – они все – и Корнелюк – эти все люди из Беларуси. Только я живу здесь.

Юрий Козиятко:

Хорошо, мы об этом поговорим чуть позже. Как раз я хотел Вас об этом спросить.

Вот, скажите: звезд немного (одна), а все-таки какая награда, какая оценка Вашего труда самая главная для Вас?

Эдуард Ханок:

Все песни года я получил лет 40 тому назад, поэтому, естественно, уже никакой ностальгии не может быть, такой большой. А больше наград я не мог получить, потому что я уже не работал.

Юрий Козиятко:

А народное признание, Эдуард Семенович?

Эдуард Ханок:

Народное…

Юрий Козиятко:

Кроме звания «народный»…

Вот Вы вышли на сцену, когда получали эту звезду, и начали петь свои песни, весь зал подхватил, никого не нужно было там специально репетировать, потому что все знают Ваши песни. (в программе показывают отрывок с церемонии, где зал подпевает с первых нот Эдуарду Ханку)

То, что Ваши песни все знают, – это самая главная награда или нет?

Эдуард Ханок:

Вы знаете, сейчас я это понимаю. Потому что когда я работал в этой профессии, все равно мы все нервничаем, понимаете, (каждый раз: попадем - не попадем в «Песню года» и так далее), все нас отвлекало. Сейчас, поскольку я уже 30 лет работаю в другой профессии, и в новой профессии приобрел такую уверенность, может быть, даже самоуверенность, что для меня вот эти песни все служат каким-то хорошим дополнением. Это все равно, что вы сейчас хорошо идете вперед и вы вспоминаете свою Родину. Понимаете? Потому что песни – это как дети. Вот я ушел из профессии, а песни разлетелись по стране. И я их собираю, я с ними встречаюсь на вот таких концертах.

Юрий Козиятко:

Вы слово «Родина» упомянули, Эдуард Семенович. А скажите, почему патриотики как-то мало? Вы шлягеры в основном писали.

Эдуард Ханок:

Правильно.

Юрий Козиятко:

Тот же Лученок, которого Вы…

Эдуард Ханок:

А у нас разделение труда было!

Юрий Козиятко:

Так а почему сейчас? Вот, раньше Пахмутова, мы знаем, кучу песен можем сейчас с Вами спеть о Родине, о том, что «главное, ребята, сердцем не стареть». Тоже, наверное, патриотическая песня.

Сейчас этих песен нет. Они невостребованы или просто написать не могут такие?

Эдуард Ханок:

Это касательно меня говорите?

Юрий Козиятко:

Вообще, в Беларуси я говорю.

Эдуард Ханок:

Вообще, в Беларуси. Наверное, время немножко другое, время поменялось. Пока нет такого, ну, вот, идеологического предложения, что ли, которое было тогда, в хорошем смысле слова.

Юрий Козиятко:

А вот на Национальной музыкальной премии в номинации «Автор лучшей музыки» победил Леонид Ширин и Юрий Ващук за композицию, такую патриотическую композицию, – «Беларусь великая» – которая прозвучала 3 июля, в день освобождения Беларуси.

Эдуард Ханок:

Да.

Юрий Козиятко:

Такое ерничанье, появились какие-то реплики, что, мол, столько попсы хорошей, там, шлягеров, а отдали… ! Так вот, может, хотя бы номинации нужно иногда давать и замечать какие-то патриотические вещи?

Эдуард Ханок:

Возможно, да. Возможно, нужно специальную номинацию делать. Потому что это все равно нужно. Правильно, да? И Ширин - молодец. И Ващук молодец. Потому что, по-моему, достойная песня и получилась не хуже, чем его, я имею в виду шлягерные песни, которыми он занимается.

Юрий Козиятко:

Иногда и шлягер может быть с патриотикой. Вот, Ваш «Самурай», который так любит Шойгу……он же тоже, по сути, такая патриотическая песня, потому что «летят, там, над тайгой». Правда, российская патриотическая.

Эдуард Ханок:

Не случайно Грызлов говорил, что это песня не про самурая, а про великую Россию, то есть о ее широте, о широте России и так далее. Видимо, сейчас нужно найти другое направление патриотики. То направление, уже чисто такое маршевое, оно не работает, наверное, уже.

Юрий Козиятко:

Вот, смотрите: Вы своим творчество, своими рассказами - в России. А приезжаете в Беларусь. Вот, Вы, как-то, вот, разрываетесь между двумя странами!

Эдуард Ханок:

Нет, просто я 12 лет прожил там, последние, я только, вот, два года, как вернулся. Поэтому, естественно, у меня все было нацелено. Это раз. Во-вторых, я очень дружу с главным военным оркестром российской армии и с ансамблем Александрова. Они поют песню «Служить России!». Вот. И поэтому, естественно, у меня сейчас... Не только, кстати, «Служить России», но у меня еще есть песня «Моя армия - самая сильная, моя армия - самая смелая!».

Юрий Козиятко:

Можно, я как-то, вот, все-таки подскажу, что Вы и Беларусь не забываете. Я так по секрету услышал, что песню о Бресте [написали]. Я в городе Бресте тоже родился, и вы оттуда, с Брестчины родом. Это же тоже патриотика? Когда она прозвучит? О чем эта песня?

Эдуард Ханок:

А вот в воскресенье она и прозвучит на ледовом шоу (я открывать буду ледовое шоу в городе Бресте), и там она прозвучит. Это чисто исповедальная песня. Песню, которая никто кроме меня, никто не будет петь. Я написал и слова, и музыку. Вот. И мне кажется, что она должна прийти по вкусу брестчанам, потому что там не только обо мне, но там вспоминается и Климук, и Корнелюк, и Лена Воробей. То есть люди – выходцы из города Бреста.

Юрий Козиятко:

Иногда говорят, что это - город, где хорошо проводить детство и старость. Он такой тихий, спокойный, аккуратный. Можно я, вот, сравню. Вы в Россию уезжаете – в России хорошо работать – а жить в Беларуси хорошо?

Эдуард Ханок:

Вы знаете, мне сейчас в Беларуси даже работается лучше, чем в Москве. Потому что после Москвы шумной даже Минск, в общем-то, город спокойный. Понимаете? Вот. И Бреста мне не надо. Для меня Минск более спокойный. Ведь, обратите внимание, многие обратили внимание, что я даже на машине никогда не езжу, хотя у меня все родственники абсолютно… Я когда в первый раз купил здесь «Волгу», да, я ее тут же зятю подарил. Почему? Потому что Минск для меня такой спокойный город, в котором я вышел, по всем делам прошелся и все – и не надо никакого транспорта.

Юрий Козиятко:

Вашей машины нет на улицах Минска. А как только майские каникулы в России или Рождественские каникулы, в Минске - полно машин с российскими номерами! В этом году на Новый год прогнозируется, что приедет в несколько (!) раз больше россиян, потому что они приезжают к нам, ну, вот, может быть, как мы, там, в Рим или в Париж. Может, я преувеличил, но вот как в Европу приезжают россияне!

Эдуард Ханок:

Конечно.

Юрий Козиятко:

Хорошо им здесь!

Эдуард Ханок:

Конечно! И мне хорошо. После шумной и немножко не совсем чистой Москвы, а уже не говоря других городов, Беларусь вообще кажется идеальной страной.

Юрий Козиятко:

А, вот, можно, немножко как-то тонко Вас к политике подведу? А как Вы считаете: вот, что лучше для Беларуси – считаться Европой для России или считаться российской окраиной для Европы? Переварите, что я сказал.

Эдуард Ханок:

Варианты могут быть разные. Мне кажется, что самый лучший вариант, это чтобы Беларусь, как бы, доросла до Европы, понимаете, и особенно в финансовых вопросах. Если она дорастет, то это будет идеальная такая, очень европейская страна. Понимаете? Потому что здесь вся инфраструктура блестящая. Понимаете? Здесь не хватает, наверное, мне кажется, финансовой базы. Понимаете? Настоящей, хорошей…

Юрий Козиятко:

Поэтому Вы ездите в Москву, потому что там финансы в шоу-бизнесе большие.

Эдуард Ханок:

Конечно!

Юрий Козиятко:

Приличные.

Эдуард Ханок:

Потому что я зарабатываю в Москве. Считаю себя не богатым человеком, а обеспеченным. И здесь я стараюсь больше работать либо по минимуму финансов, либо вообще бесплатно.

Юрий Козиятко:

Так, Эдуард Семенович, а, вот, Ваше, не знаю, не хобби, не увлечение, профессия. Как Вы называете свою научную деятельность?

Эдуард Ханок:

Это…

Юрий Козиятко:

Она Вам приносит что-то кроме какого-то наслаждения и, может быть…

Эдуард Ханок:

Ну, во-первых, наслаждение это просто сказочное…

Юрий Козиятко:

Интеллектуальное! (усмехается)

Эдуард Ханок:

…потому что знаете почему? Песни могут писать очень многие, и очень многие не хуже. И Пахмутова, и Шаинский, Тухманов, Зацепин, и сейчас Дробыш, и Крутой – все они прекрасно владеют…

Юрий Козиятко:

И компьютер пишет!

Эдуард Ханок:

Все, что угодно. Да-да. А вот то, чем я занимаюсь, это, в общем-то, как бы, может, я покажусь нескромным, но чтобы писать песни, писать песни – это признак таланта. А то, чем я занимаюсь, это, извините, признак гениальности. То есть открыть миру теорию волн, целую науку, открыть закон волны и, самое главное, открыть творческий рентген. Все, что я говорил о Пугачеве в книге «Пугачевщина», все сошлось на 100%. И даже искусственные дети (у Пугачевой с Галкиным - ребенок от суррогатной материа - прим. ред.) – у меня было об этом написано в 2008 году. Сейчас я выпускаю, после Нового года, «Судьба России», «Диагноз России», так сказать, и…

Юрий Козиятко:

А «Диагноз Беларуси»? Я, вот, как раз хотел спросить: только в отношении человека волнограмму или и страну можно…

Эдуард Ханок:

О России я знаю все, потому что…

Юрий Козиятко:

А Беларусь? Ну, это же непатриотично. (улыбается)

Эдуард Ханок:

Объясняю Вам, объясняю. Беларусь я делать пока не буду, потому что Беларусь только начала свой путь. Беларусь была то частью Речи Посполитой, то Великого Княжества Литовского, то Российской Империи. И только сейчас она вышла, так сказать, только начинает свою биографию.

Юрий Козиятко:

Сейчас прочитать нельзя? По Вашей методике?

Эдуард Ханок:

… смысла нет. Сейчас просто нет смысла, потому что сейчас пока ничего вы не объясните.

Юрий Козиятко:

А Украина не заказывала волнограмму? Вот, у них - то ли в Европу, то ли в Таможенный союз... (улыбается)

Эдуард Ханок:

Вы знаете что, она не заказывала, так сказать, волнограмму, но, мне кажется, что она тоже не готова совершенно идти в Европу, абсолютно еще не готова. И поэтому вот этот, по-моему, это был какая-то авантюра, мне кажется, была, чтобы, значит, прокачать Россию по финансам.

Юрий Козиятко:

Я Вас втянул в политику…

Эдуард Ханок:

Не, нормально!

Юрий Козиятко:

…а у Вас звезда - не за это. Звезда - за Ваш вклад в современную музыку. Поздравляю еще раз, Эдуард Семенович!