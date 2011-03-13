Максим Покровский (группа «Ногу свело»): Если мы собираемся с мужиками, то очень любим поговорить о низком

Концерт группы «Ногу свело» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Ногу свело» была основана в 1988 году. Настоящая слава пришла после исполнения песни «Хара Мамбуру». Неоднократно группа была названа «Лучшей альтернативной группой». Группа выпустила свыше десятка студийных альбомов. Солист группы Максим Покровский помимо музыки снимается в кино, на телевидении, играет в театре, пишет книги и саундтреки.

Нина Богданова:

На российской сцене есть рок-исполнители, которые вызывают у вас антипатию?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Начинать с чего-то негативного, например, с перечисления огромного количества тех, кто у нас вызывает антипатию, не хотелось бы. Я бы сказал, что на российской сцене найдется пара тройка имен вызывающих у нас симпатию.

Нина Богданова:

У вас были такие моменты в творческой биографии, когда вам важнее было количество, а не качество?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Смотря количество чего. Если говорить о количестве восхищенных девчачьих взглядов, то конечно. Если говорить о количестве треков в альбоме, то хватает 10-12, а перебор уже плохо.

Зритель из зала:

Какое ваше самое яркое впечатление из детства?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Когда мы играли в брызгалки, бегали по стройке, по кучам с песком.

Зритель из зала:

Во время выступлений вам часто кидают монеты. Вы сами сильно зависимы от денег?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Очень сильно в том случае, когда мы исполняем «Московский романс». Несмотря на то, что деньги являются разменной монетой, меня всегда беспокоит то, чтобы не кидали в лицо. Мы зависимы от денег в том смысле, что так как мы находимся на самофинансировании, то чем больше у нас будет возможностей обставить и реализовать свои творческие интересы, тем будет интереснее нам всем с вами дальше жить.

Зритель из зала:

Кто придумал название группы?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Когда мы пытались продвинуться и стать боевым коллективом московской рок-лаборатории, мы готовились принять участие в фестивале молодых коллективов «Фестиваль надежд». Так вот с легкой руки администрации этой рок-лаборатории, наша группа стала называться именно так, они знали, что у нас есть такие варианты названия. А кто его придумал... ну какая разница, это один из нас.

Зритель из зала:

Чтобы написать хороший саундтрек, нужно ли полюбить сам фильм?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Нет, не обязательно. Это не намек, что мы не любим фильмы, для которых писали саундтреки. В свое время я написал достаточно много музыки для фильма менее известного, чем «Турецкий гамбит», тот фильм назывался «Время-деньги», я начал писать музыку вообще не читая сценария.

Зритель из зала:

Какой вид спорта вы любите?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Я очень люблю верховую езду.

Зритель из зала:

Вы как-то сказали, что с друзьями встречаетесь, чтобы пожрать, попить и поговорить. Эти беседы о низком или о высоком?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Я нахожусь на большом телевизионном канале, естественно, я сейчас начну перед вами красоваться. Но если мы собираемся с мужиками, то мы очень любим поговорить и о низком тоже.

Зритель из зала:

Я очень редко видел солистов с бас-гитарой, почему у вас не электрогитара?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Она шестиструнная, там надо зажимать аккорды, а это пытка. А в бас-гитаре надо по одной дергать, это намного интереснее. На самом деле, ритмически петь и играть на бас-гитаре очень сложно.

Зритель из зала:

Однажды вы вышли в набедренной повязке и за деньги разрешили писать на теле объявления. Чем же вы так не любите рекламу?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Когда это происходило, мы презентовали наш новый альбом под названием «Рекламное место сдается». Суть презентации альбома состояла в том, что на тот вечер сдавалось рекламное место на мне. Реклама является объектом приложения таланта, естественно она является серьезной частью индустрии. Когда этот процесс исполняется красиво, это вызывает восхищение. Та реклама, которая превалирует на отечественном телевидении, когда на ней присутствуют счастливые дебилы, является внедрением имбицилии в нас с вами.

Зритель из зала:

После окончания проекта «Последний герой» вы себя почувствовали последним героем?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

Я себя почувствовал последней ... , потому что принял не совсем правильное решение.

Зритель из зала:

Вы принимали участие в «Последнем герое» и «Форт Боярде». Что вы хотите себе этим доказать?

Максим Покровский (группа «Ногу свело»):

В данный момент этим я себе ничего не хочу доказать. Я хотел, когда в первый раз меня позвали на «Последнего героя», я подумал, что если я не впишусь в это, то в жизни потеряю достаточно много. Естественно, я хотел прибавить популярности ансамблю «Ногу свело», потому что в отличие от вашей передачи, в основном количестве передач на телевидении России, Украины, Беларуси и многих других государств артисты рассказывают про своих собачек или учат готовить зрителей вкусный и полезный салат. Они делают все, кроме исполнения собственных песен. Я поехал на «Последний герой» для того, чтобы ансамбль «Ногу свело» стал популярнее. То, что нам потом удалось создать две версии песни «Последний герой», доказывает, что мы были и остаемся музыкантами.