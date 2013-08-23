Победители конкурса «ХОРоШОУ»: Беларусь и Украина. Фотогалерея

Новости Беларуси. Интрига международного вокального конкурса «ХОРоШОУ» разрешилась. Первое место разделили белорусский и украинский коллективы. Проект телеканала СТВ – уникальное шоу для нашей страны. Он собрал поющие голоса из разных уголков Европы. Оценивало хоры интернациональное жюри.

За бесконечными распевками и сменой костюмов участники спешат за кулисы послушать промежуточные результаты финала. Белорусы ликуют. Перепеть лучшие голоса из разных уголков Европы – не шутка. Франция, Сербия, Россия и Польша сошли с дистанции в полуфиналах. Для Беларуси, Литвы, Эстонии и Украины шоу продолжается.

Между конкурсными раундами хоров солировали сами судьи. Эстонская прима Анне Вески, певец-легенда Николай Гнатюк, знаменитый «землянин» Сергей Скачков, сербская победительница «Евровидения» Мария Шерифович.

Мария Шерифович, член жюри международного вокального конкурса «ХОРоШОУ», победитель конкурса «Евровидение-2007»:

Сербский хор не прошел в финал к сожалению для меня. Но я стараюсь давать объективные оценки участникам, чтобы победили сильнейшие.

За время проекта зарубежные участники не только раскрылись с неожиданной стороны, например, выучили песни на белорусском, но и открыли для себя Беларусь. Их ждала насыщенная программа: экскурсии, концерты, дегустации.

Тармо Силлаотс, солист хора «NUKU»(Эстония):

Потрясающая атмосфера. Все замечательно. Постановка шоу очень профессиональная.

В итоге эстонцы – третьи, «серебро» у Литвы, а первое место разделили Украина и Беларусь. Самый молодой коллектив. Кстати, единственный на шоу, поющий акапелла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они разделили не только победу, но и досуг. Украинские гости домой не спешили – здесь так понравилось, что на лишние сутки продлили проживание в отеле, чтобы насладиться пребыванием в Минске. В роли экскурсоводов сегодня белорусский коллектив.

Хор с древнегреческого – «собрание людей вместе». «ХОРоШОУ» объединило даже хористов из разных хоров. Спонтанный дуэт призеров – вот такой музыкальный эпилог от самого поющего шоу.

«ХОРоШОУ» - грандиозный проект, в своем роде уникальный. Музыкальный конкурс, объединивший Беларусь, Литву, Польшу, Россию, Сербию, Украину, Францию, Эстонию. При чем от каждой страны не один представитель, а как минимум 20 поющих голосов. Это вокальное состязание хоров. За время проекта конкурсанты не переставали удивляться. Они не только раскрылись с неожиданной стороны. Например, разучили песни на белорусском, которые потом пели от души. Но и открыли для себя Беларусь. Для начала основательно изучив гастрономические хиты. Представители страны деликатесов потчевались драниками со сметаной, салом с хреном и белорусской «самагонкай».

Наутро вместо привычного кофе с круассаном в тонус французов привело молоко.

Ведомые жаждой Сабрина и Лоран магазин разыскали и без навигаторов. Говорят, вот так запросто гулять в Беларуси можно спокойно.

Лоран Чаувин, солист хора «L’Echo Raleur» (Франция):

Хорошая страна. Мне нравится безопасность здесь, это меня удивило. Мы проиграли, но все равно рады побывать здесь!

Продовольственный шоппинг для гостей из страны моды здесь на первом месте.

Лоран Чаувин, солист хора «L’Echo Raleur» (Франция):

Молочная продукция — замечательная. У нас такого нет, все пастеризованное. Я даже думал, увезти с собой молока!

Пока французы пытались напиться молоком на год вперед, литовские певцы поражались широте репертуара белорусской кухни. Шведский стол по-белорусски ломился от яств.

Грибная подлива с драниками пришлась по вкусу даже вегетарианцам.

Виталий Неугасимов, руководитель хора «Индиго» (Литва):

Нас тут балуют, так как у нас с супругой такая вегетарианская диета. У нас в Литве очень похоже, у нас даже слово «бульба» - «бульве» по-литовски. В этом плане мы очень родственные культуры. Я обычно картофельные блины не ем в Литве, но то, что я попробовал здесь, это очень вкусно!

От обилия закусок одному из хористов понадобилась и помощь стоматолога.

Мариус Матулявичюс, солист хора «Индиго» (Литва):

Столько наелся, очень вкусно и зубы заболели... Супер! Очень гостеприимные доктора, все сделали бесплатно.

Ануте Симонавичуте, солистка хора «Индиго» (Литва):

Нам очень нравится Беларусь, Хорошоу, здания красивые, дружелюбные люди... И лучшая еда, которую я пробовала в жизни! После плотного обеда отправились утолять голод культурный. Автоэкскурсия по городу. Поляки невольно сравнивают Минск со своей столицей и шутят, у белорусов широкая как душа, так и улицы.

Мачек Ковальски, солист хора «SOUND’N’GRACE» (Польша):

Весь город очень красивый, очень интересно смотреть на широкие улицы, у нас в Варшаве таких нету. Здания больше, скверы-парки, зелено-красиво...

Остановка у храма. Телефон Сильвии из Польши постоянно в режиме фотосъемки.

Cильвия Динэк, солистка хора «SOUND’N’GRACE» (Польша):

Очень-очень красиво, я не думала, что Беларусь такая. Красивая архитектура. На самом деле как дома. Прекрасная поездка. Мы как семья, славяне.

Не скучали в перерывах между съемками и репетициями и члены международного жюри.

Группа «Червоные гитары» (Польша):

Так понравилось, что он бы еще несколько дней здесь пожил. Жаль, что немного времени. Здесь очень хорошо, нравится.

Последний раз Николай Гнатюк и польские «Червоне гитары» встречались в 80-м на конкурсе в Дрездене, вместе отмечали победу Гнатюка.

Мастерство хорового пения Николай ценит по собственному опыту.

Николай Гнатюк, народный артист Украины, член жюри международного вокального конкурса «ХОРоШОУ»:

Мне нравилось, потом я учился в институте, тоже у нас хор был, я даже дирижировал... В музыкальной школе так мы во всем праздникам, концертам выступали, и я там был большой солист! Я же в ансамбле «Песни и пляски» служил в Германии, стоял в хоре, как миленький второй тенор и пел вовсю.

Если для Вас хор все еще ассоциируется с чем-то скучным и академичным, «Хорошоу» развенчает этот стереотип с первых аккордов. Вы только представьте себе хор, исполняющий песни «Рамштайн». А на этой сцене харизматичные коллективы из разных стран продемонстрировали и не такое.

Анне Вески, певица, член жюри международного вокального конкурса «ХОРоШОУ» (Эстония):

Пение — это самое хорошее, что люди могут делать вместе и в каком виде, это классическое произведение или они переделывают современное мелодию на многоголосие, это только приветствуется.

Многоголосие на сцене Марию Шерифович заставило задуматься о дуэте с хором.

Мария Шерифович, победитель конкурса «Евровидение-2007», член жюри международного вокального конкурса «ХОРоШОУ» (Сербия):

Я думаю о том, чтобы записать вместе с хором песню для нового альбома. В хоре у всех красивые голоса, это будет потрясающе. Я счастлива каждый раз, когда мне звонят из Беларуси и от Вашего телеканала. Мы сделали отличное шоу.

После двух полуфиналов шоу покинули Франция, Сербия, Польша и Россия. Ведущая Илона Броневицкая до последнего не определилась с фаворитами.

Илона Броневицкая, певица, ведущая международного вокального конкурса «ХОРоШОУ» (Россия):

В первом полуфинале был хор из Франции, Польши, Беларуси и Литвы. Моя мама родилась во Франции, сама она полька. Дедушка мой белорус, а сын наполовину литовец. Сердце мое разрывалось...

В финале остались Эстонцы, поражавшие обилием реквизита.

Камерный поп-хор из Литвы, самый молодой и единственный на шоу поющий а капелла хор из Беларуси и украинцы с национальным колоритом.

Белорусы не зря радовались промежуточным результатам. Им удалось обойти матерых хористов из разных уголков Европы. В итоге эстонцы третьи, серебро у Литвы, а первое место разделили Беларусь и Украина.

Хор «Medley» (Беларусь):

Ребята, это круто! Мы самые молодые, зеленые. Но мы энергичные, мы много работали. Я не буду говорить громких слов, но сегодня я скажу Мидли! Спасибо всем организаторам за такое прекраснейшее шоу, мы смогли здесь показать себя, такой возможности для хоров очень мало. Беларусь, мы вас любим!

Они разделили не только победу, но и досуг. Украинские гости специально остались в Минске еще на день, чтобы получше узнать город. В роли экскурсоводов — белорусские участники.

Хоры двух стран поистине спелись. Не сговариваясь, затянули на белорусском. Музыкальному экспромту и дождь не помеха.