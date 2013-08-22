Украина и Эстония стали победителями второго полуфинала «ХОРоШОУ». Фотогалерея

Новости Беларуси. Во Дворце Спорта проходит финал международного вокального конкурса «ХОРоШОУ». За победу в проекте борются четыре команды из Литвы, Украины, Эстонии и Беларуси. Именно они прошли через строгий отбор полуфиналов. На заключительном концерте каждая страна представляет песню на языке одного из финалистов.

Буквально накануне во Дворце Спорта завершился полуфинал проекта «ХОРоШОУ». Тогда победу праздновали две команды. Жюри выбрало лучших. К Беларуси и Литве, победителям первого полуфинала, присоединились Украина и Эстония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргус Юривяли и Герт Йохансон, участники из Эстонии, берут ноты белорусские. Распеваются под «Сябров». Перед генеральной репетицией основная программа уже готова. Одни из финалистов делятся впечатлениями.

Маргус Юривяли, солист хора «Nuku» (Эстония):

Мы даже не рассчитывали. Но теперь мы рады.

А это уже репетиция белорусов. Наш хор «Medley» исполнит в финале композицию на литовском. Для этого специально занимались с лингвистами. Кстати, это, что называется, «фишка» финала. Да и сдружиться, как уверяют белорусские участники, помогает.

Ксения Жук, солистка хора «Medley» (Беларусь):

На самом деле очень дружная атмосфера, у нас нет никакого соперничества, каких-то там подкладываний лягушек в обувь или что-то подобного. Все очень классно.

Южные соседи в финале перепоют «Песняров». По крайней мере одну песню так точно. Белорусские «Рушникі» зазвучат с украинским акцентом. Впрочем, о чем поют ребята из Украины уже представляют. Говорят, Беларусь понравилась.

Юлия Олейник, солистка хора «New Voice» (Украина):

Мы в восторге от Минске, от этих просторов, от этих широт, от этих проспектов. Нам очень понравилось. Чистый и красивый город. Очень похож на Москву именно по атмосфере, по массовости, по масштабности. Но в Москве много людей, машин, грязи, шума а здесь все чисто и красиво

Артур Дубака, солист хора «Индиго» (Литва):

Я третий раз здесь. Мне понравилось все с первого взгляда. Чистота, люди и атмосфера.

Оценивать выступление хоров в финале будет международное жюри. Именно оно выбирало и самих финалистов. Среди прочих жюрить будут Мария Шерифович (победительница «Евровидения-2007»), народный артист Украины Николай Гнатюк и почетный «землянин» Сергей Скачков. К такой авторитетной оценке хористы готовы.

Шарунас Новицкас, солист хора «Индиго» (Литва):

Мы пытаемся показать себя с лучшей стороны. Попытаемся удивить зрителя, удивить жюри и, конечно, опять получить все «десятки».

Телеверсию гала-концерта покажет телеканал СТВ.