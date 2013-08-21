21 августа состоится второй полуфинал международного вокального конкурса «ХОРоШОУ»

Новости Беларуси. Битва хоров продолжается. Накануне разрешилась одна из интриг международного вокального конкурса «ХОРоШОУ». Первыми финалистами стали коллективы из Беларуси и Литвы.

А в эти минуты на сцене минского Дворца спорта – второй полуфинал. За победу поборются ещё четыре хора: из России, Украины, Эстонии и Сербии. 21 августа артисты целый день провели на репетициях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драники с мясом и грибами, мочанка, разного рода подливки. На пробу балтийским гостям традиционная белорусская кухня. Вот и солист хора «Индиго» Мариус Матулявичус... не удержался. Говорит, можно себя порадовать. Тем более после такого напряжённого полуфинала.

Мариус Матулявичус, солист хора «Индиго» (Литва):

Блины из картофеля, например, я очень люблю и с лососем, и с мясом, это очень похоже на литовские. Надеюсь, ещё вкуснее, чем литовские.

А это эксклюзивные кадры того самого первого конкурсного дня. На сцене сразу четыре вокальных коллектива – Беларусь, Литва, Польша, Россия и Франция. В том, что музыкальная борьба будет по-настоящему напряжённой, стало понятно даже после первых нот.

20 августа разрешилась первая музыкальная интрига. Путёвки в финал получили литовский «Индиго» и белорусский «Medley». По словам международного жюри, команды действительно достойные. Да и сам проект с каждым годом растёт.

Николай Гнатюк, народный артист Украины, член жюри международного вокального конкурса «ХОРоШОУ»:

Одно дело солисты поют, конкурс, всё это понятно. А вот хор и единение какое-то, что-то в этом есть, помимо музыкального звучания, ещё какие-то символы.

Этим вечером песни о главном прозвучат со сцены Дворца спорта ещё на четырёх языках. За выход в финал поборются Россия, Украина, Эстония и Сербия. На репетициях и генеральных прогонах у коллективов этих стран сегодня прошёл весь день. На одной сцене – микс джаза, рока и поп-музыки.

Рита Крин, руководитель хора «Nuku» (Эстония):

Мы делаем такие концерты и спектакли. Концерт у нас как будто это спектакль. Так что у нас есть тренировки и театра немножко.

Янус Асма, солист хора «Nuku» (Эстония):

У нас песни как маленькие спектакли. Мы двигаемся, мы поём, танцуем. И я не знаю, что другие сделали.

Один из самых молодых – украинский, а точнее одесский хор – о проекте говорит, как о хорошем старте. Тем более что в его хоровом искусстве свои особенности. И в неожиданном составе коллектива, и в ярких шоу-номерах, и даже в постановке голосов.

Микаэль Киладзе, руководитель хора «New Voice» (Украина):

Вышли на тот уровень, что вот создаём какое-то вокально-театральное действие на сцене. И делаем это, вот как мои ученики говорят, с душой.

К слову, несмотря на напряжённый график, зарубежные гости успели оценить и белорусскую столицу.

Оксана Волчек, солистка хора «New Voice» (Украина):

Очень красивый город, широкие проспекты, легко дышится, поётся. Мы вчера репетировали прямо на вашем проспекте! Как люди нам аплодировали!

Финал состоится уже завтра. Увидеть настоящую битву хоров телезрители СТВ тоже смогут. Наш телеканал покажет видеоверсию шоу.