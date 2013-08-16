Певица Мадонна отмечает 55-летие

Новости США. Свой 55 день рождения отмечает поп-дива Мадонна. Говорить о возрасте женщин не прилично, но только не в случае с этой артисткой.

Певица решила не устраивать пышных торжеств. Юбилей кумир миллионов отметит дома, в кругу родных и близких людей.

Мать четверых детей не собирается уходить на покой: выпускает альбомы, которые в буквальном смысле сметают с прилавков. Гастролирует по миру, шокируя эпатажными образами, снимает фильмы, пишет песни.

За свою карьеру Мадонна несколько раз становилась обладательницей Grammy и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная коммерческая исполнительница. И это далеко не всё.

В последние годы поп-дива успешно осваивает мир моды. Она уже выпустила в продажу собственную коллекцию одежды. Выдержанная в стиле 80-х, с характерными диско-вырезами, громоздкими позолоченными украшениями, косухами, коллекция адресована бунтующим девочкам – подросткам. Сочетание вещей довольно сложное и пестрое, повторить образ полностью нужно еще решиться, но, по мнению Мадонны, именно такая одежда очень выигрышно смотрится на улицах большого города, такого, как Нью-Йорк, и это позволяет выделиться из толпы (смотрите видео).

А в прошлом году Мадонна возглавила рейтинг самых богатых музыкантов. По информации издания Billboard, певица заработала в 2012 году 34,6 миллиона долларов. К слову, около 32 миллионов ее доходов были получены от мирового турне «MDNA». За годы кропотливой работы Мадонна – это уже не просто певица, а имя, ставшее брендом.