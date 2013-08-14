Группы «Король и Шут» больше не существует

Новости России. Группа «Король и Шут» теперь будет называться «Северным Флотом». Музыканты заявили, что коллектив не может и не хочет существовать без своего бессменного лидера. Напомним, Михаил Горшенев скончался в ночь на 19 июля в Cанкт-Петербурге. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Группа «Король и Шут» (сообщение на официальном сайте):

Все мы потеряли родного и близкого нам человека. Сейчас настало время думать, что будет с группой дальше, и мы пришли к единственно верному, на наш взгляд, решению – красивая и долгая сказка под названием «Король и Шут» уходит в прошлое вместе с одним из её создателей, бессменным лидером нашей группы, Михаилом Горшенёвым. Мы не можем в такой момент бросить друг друга, группу, которой отдали столько лет, поэтому решили продолжать играть вместе, взяв название в честь Михиной песни, которая для всех стала символом нашего дружного коллектива – «Северный Флот».