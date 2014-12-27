Певец Юзари и скрипачка Маймуна с песней «Time» представят Беларусь на «Евровидении-2015»

Новости Беларуси. На международном конкурсе «Евровидение-2015» Беларусь представит дуэт Юзари и Маймуна с композицией «Time».

Певец Юзари и скрипачка Маймуна – форматный проект для «Евровидения» и редко встречающийся в рамках белорусского национального отбора. Ребята представили необычное сочетание – синергию скрипки и голоса, в которой нет соло и бэкстейджа: есть два ярких равноправных исполнителя. Номер дополнял видеоряд: на фирменном циферблате велся отсчет времени… Как оказалось, до победы!

Маймуна:

На самом деле, очень неожиданно. Эмоции переполняют! Мы очень рады, что будем представлять нашу страну на международной арене. Для нас это огромная честь, потому что мы патриоты, обожаем и любим нашу страну. До сих пор не верится, что это правда!

Юзари:

Работы проделано много, но предстоит еще больше – еще очень много работы! Нужно работать над песней, потому что она технически сложная. Надо дорабатывать мелочи.

Мы будем работать и над номером. Концепция, может быть, поменяется, но идея нами уже предложена. И в ближайшее время мы решим, как это будет выглядеть на сцене «Евровидения», потому что надо учитывать не только свою идею и концепцию, но и концепцию самого конкурса.

Эмоции – счастье и ответственность, так как мы будем представлять страну на таком масштабном конкурсе.

Надо все делать с кайфом! Это самое важное. Наверное, это нам и помогло в отборочном туре!

В этом году голосование прошло по новой системе – голосовали 7 членов жюри, плюс восьмой голос – зрительский. Баллы, выставленные всеми членами жюри, суммировались по каждому участнику. Первое место получило 12 баллов, второе – 10 баллов; с третьего – от 8 баллов по убыванию на единицу.

Также подсчитывались и голоса зрителей. 12 баллов они отдали Muzzart, 10 – группе Miлki. Юзари и Маймуна расположились на третьем месте с 8-ю баллами.

С общим результатом в 76 баллов Юзари и Маймуна одержали победу!

В эксклюзивном интервью ctv.by еще до финала национального отбора ребята рассказали, что хотят «правильно показать современную Беларусь».

Маймуна в отборе на «Евровидение» участие приняла впервые, а вот Юзари здесь не новичок – это его третья попытка. Кроме того, в 2011 году он был бэк-вокалистом у белорусской участницы Анастасии Винниковой, а этой осенью Юзари принял участие в детском «Евровиденни» как наставник и автор аранжировки конкурсной песни «Сокол» белоруской звездочки Надежды Мисяковой.

К слову, сегодня Надя одной из первых поздравила победителей.

Надежда Мисякова:

Эмоции зашкаливают! Я очень рада, очень счастлива! Я очень болела и болела не зря! Я хочу им пожелать огромной удачи и достойно представить нашу страну!