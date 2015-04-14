Первое фото со свадьбы: певица Виктория Дайнеко вышла замуж

Новости России. 27-летняя певица Виктория Дайнеко во вторник 14 апреля вышла замуж. Ее избранником стал 22-летний барабанщик группы Drum Cast Дмитрий Клейман. Выпускница «Фабрики звезд» опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, сделанный по дороге в загс, буквально за несколько минут до начала регистрации. Фото девушка сопроводила подписью «Ciao!», намекнув на то, что наступает новый этап в ее жизни. Дмитрий сделал предложение в канун Дня Влюбленных, 13 февраля. Виктория, не раздумывая, ответила «Да!». К моменту обручения молодые люди встречались несколько месяцев. По некоторым данным, певица ждет ребенка и впервые станет матерью уже осенью. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Решение пожениться после нескольких месяцев отношений Виктория не считает скоропалительным и необдуманным. Об этом девушка рассказала в одном интервью.



Виктория Дайнеко, певица:

Я считаю, не имеет большого значения, когда вы познакомились и сколько знаете друг друга. Главное, что вы чувствуете, чего хотите и в какую сторону смотрите. Мы с Димой очень похожи, поэтому сразу создалось ощущение, что знаем друг друга всю жизнь. У нас не было периода ухаживаний, Дима не дарил мне цветы и конфеты. Мы просто перескочили этот этап, потому что поняли: если мы хотим продолжения наших отношений, то нам нужно жить вместе. Иначе мы просто не сможем видеться – оба слишком заняты. И я ни разу не пожалела об этом!