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Первое фото со свадьбы: певица Виктория Дайнеко вышла замуж

14 апреля 2015 14:14
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Новости России. 27-летняя певица Виктория Дайнеко во вторник 14 апреля вышла замуж. Ее избранником стал 22-летний барабанщик группы Drum Cast Дмитрий Клейман.



Выпускница «Фабрики звезд» опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, сделанный по дороге в загс, буквально за несколько минут до начала регистрации. Фото девушка сопроводила подписью «Ciao!», намекнув на то, что наступает новый этап в ее жизни.

Дмитрий сделал предложение в канун Дня Влюбленных, 13 февраля. Виктория, не раздумывая, ответила «Да!». К моменту обручения молодые люди встречались несколько месяцев.

По некоторым данным, певица ждет ребенка и впервые станет матерью уже осенью. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Первое фото со свадьбы: певица Виктория Дайнеко вышла замуж-1

Решение пожениться после нескольких месяцев отношений Виктория не считает скоропалительным и необдуманным. Об этом девушка рассказала в одном интервью.

Виктория Дайнеко, певица:
Я считаю, не имеет большого значения, когда вы познакомились и сколько знаете друг друга. Главное, что вы чувствуете, чего хотите и в какую сторону смотрите. Мы с Димой очень похожи, поэтому сразу создалось ощущение, что знаем друг друга всю жизнь. У нас не было периода ухаживаний, Дима не дарил мне цветы и конфеты. Мы просто перескочили этот этап, потому что поняли: если мы хотим продолжения наших отношений, то нам нужно жить вместе. Иначе мы просто не сможем видеться – оба слишком заняты. И я ни разу не пожалела об этом!

Первое фото со свадьбы: певица Виктория Дайнеко вышла замуж-4

Совместные фотографии с Дмитрием Клейманом стали появляться в соцсетях Виктории Дайнеко во время подготовки к презентации англоязычного альбома певицы (осень 2014-го). Тогда девушка и начала сотрудничать с музыкальным коллективом Drum Cast.

Первое фото со свадьбы: певица Виктория Дайнеко вышла замуж-7

# Звезды # Свадьба # Музыка # Фотофакт # Виктория Дайнеко # Дмитрий Клейман

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