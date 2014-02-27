Памятник белорусскому Песняру Владимиру Мулявину появится в Екатеринбурге

Новости Беларуси. От белорусской земли – земле Свердловской. Образ Песняра Владимира Мулявина воплотят в Екатеринбурге. Лучшим из 16 вариантов признан проектный эскиз скульптора из Беларуси Сергея Логвина. Полтора года понадобилось, чтобы члены экспертного жюри единогласно признали победителя.

Для Сергея Логвина – это знаковая работа. Давний поклонник творчества знаменитого музыканта, скульптор не раз брался за эскизы. Но лишь сейчас его видение образа Песняра будет воплощено в бронзе.

Сергей Логвин, скульптор:

Последний курс училища был у меня. Я ходил на концерт, который был в ДК «МАЗ», «Песняров». Последняя вещь, которая тогда прозвучала, – это баллада «Крик птицы». Она настолько меня тогда поразила, что впечатления остались неизгладимые.

Уроженец Свердловска (нынешнего Екатеринбурга) Владимир Мулявин не раз возвращался к себе на родину с концертами. Памятник белорусскому Песняру появится около концертного зала, где часто выступали музыканты. Всего в конкурсе на создание памятника участвовало 16 работ. Почти на всех – Мулявин с гитарой. Эскиз-победитель попал «в тренд».

Сергей Логвин, скульптор:

У него были две любимые гитары: черная электрогитара с одним грифом, а другая, на заказ изготовленная в Штатах, с двумя грифами. И на концертах, когда он выступал, сколько помню себя, у него стояли 3-4 гитары.

Владимир Ткаченко, заслуженный артист Руспублики Беларусь, музыкант ансамбля «Песняры» в 1978-1985 гг.:

Это было частью его повседневной жизни. Это друг. Гитаристы всего мира отличаются особой, фанатичной любовью к инструменту, они все время таскают с собой эти футляры с гитарами.

Мулявин стал знаменитым в Беларуси, но истоки его музыкальности – на Урале. Для многих преподавателей Свердловского музыкального училища Владимир Георгиевич был талантливым, но «неудобным» студентом.

Олег Гаган, научный сотрудник музея В. Г. Мулявина:

Его исключили из училища за поклонение перед западной музыкой. Он учился в музыкальном училище имени Петра Ильича Чайковского на народном отделении струнных народных инструментов. Он, в частности, вспоминал своего преподавателя Александра Ивановича Навротского, который помог ему восстановиться после исключения из училища.

Белорусское видение образа Мулявина будет воплощено в бронзе уже к концу лета. В Минске же можно увидеть взгляд российского художника на знаменитого музыканта. В одной из картинных галерей столицы есть портрет Вадимира Мулявина, написанный питерским мастером Игорем Ясеницким. Это последняя прижизненная картина, для которой позировал сам Песняр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.