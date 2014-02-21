Скрипку Страдивари, на которой играет Владимир Спиваков, маэстро подарили поклонники!

Новости Беларуси. В Беларуси проходит III Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Он продлится до 2 марта. Не только жители Минска будут вовлечены в программу этого фестиваля, посетить концерты можно также в Гомеле, Могилеве, Витебске. В этом году, кстати, есть новшество: участие в концертах принимают солисты оперы и балета.

Уже 21 февраля Национальный филармонический оркестр России под руководством маэстро Владимира Спивакова исполнит публике сочинение Баха. 22 февраля выступают белорусы.

Маэстро Спиваков покидает нашу страну, и уже в эти выходные будет выступать в Киеве. Но мы успели его застать, и прямо сейчас зададим ему несколько вопросов.

Вы в качестве солиста выступали с самыми известными симфоническими оркестрами мира. Какое выступление запомнилось вам больше всего?

Владимир Спиваков, Народный артист России:

Это очень трудно сказать, потому что я, можно сказать, на эстраде нахожусь очень давно, примерно с 1965 года. Многие телезрители не родились еще даже на свет белый, а я уже играл на сценах.

Владимир, Вы играете на скрипке работы Антонио Страдивари. Как давно у Вас этот инструмент и как он у Вас появился?

Владимир Спиваков, Народный артист России:

Инструмент со мной, пока что, всегда, но инструмент мне не принадлежит. Он также не принадлежит России. За всю жизнь, представьте себе, что я не мог себе позволить купить инструмент. Когда я был советским артистом, то, несмотря на то, что платили достаточное количество денег, оставалось нам очень мало. И на эти деньги невозможно было купить итальянский инструмент, особенно Страдивари. Поэтому поклонники мои просто создали такое содружество, и купили для меня этот инструмент, на котором я играю сейчас.

Вы создали камерный оркестр «Виртуозы Москвы», вы его художественный руководитель, дирижер и солист. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Владимир Спиваков, Народный артист России:

Оркестру 35 лет, это как мой первый ребенок, но оркестр, действительно, 35 лет прославляет Москву, и оркестр был во всем мире и считается одним из лучших камерных оркестров мира. И до сих пор. Мы очень много выступали и в Беларуси, и нас любят в Беларуси, у нас обычно на сцене сидит человек 100, не меньше. И однажды даже в зале Белорусской филармонии внизу ко мне прибежал директор и сказал: «Вы знаете, Владимир Теодорович, там может быть неприятность, потому что металлисты собрались во дворе и начинают ломать дверь». Я говорю: «Я сейчас спущусь к ним». Я к ним спустился и говорю: «Что вы хотите, ребята?» они в кожаных куртках, с цепями, говорят: «Мы хотим на Ваш концерт попасть». Я говорю: «А вы тихо будете сидеть, не будете греметь цепями?» Говорят: «Нет, не будем». Я говорю: «Ну, хорошо». Тогда я попросил дирекцию поставить на сцену 80 или 90 стульев, они сидели, видели все, что происходит на сцене, хлопали, принимали участие в сотворчестве. И концерт прошел с большим успехом.